För­der­ver­ein sorgt für die Sicher­heit der Helfer

Der För­der­ver­ein der Sani­täts­be­reit­schaft Forch­heim e.V. hat sich in die­sem Jahr wie­der zur her­vor­ra­gen­den Akti­on „Frei­zahl­tag“ der Spar­kas­se Forch­heim und Radio Bam­berg ange­mel­det. Vie­le Teil­neh­mer an den Votings haben für den För­der­ver­ein gestimmt und so konn­te der FöV der Sani­täts­be­reit­schaft die Sum­me von 500,00€ von der Spar­kas­se erhalten.

Wie der Vor­sit­zen­de in sei­nem Radio­state­ment bereist ange­kün­digt soll im Fal­le eines Gewinns die Sum­me für die Sicher­heit der Hel­fer und somit auch der Bevöl­ke­rung ein­ge­setzt wer­den. So wur­de es nun auch getan.

Vor­sit­zen­der Ger­hard Hoch Konn­te der BRK-Bereit­schaft Forch­heim nun neue Hand­schein­wer­fer der modern­sten Tech­nik über­rei­chen, wel­che auf den Fahr­zeu­gen zum Ein­satz kom­men wer­den und auch in der Ein­rich­tung für den Fall von Strom­aus­fäl­len. Bereit­schafts­lei­ter Seba­sti­an Wolf bedank­te sich beim För­der­ver­ein für die Zuwen­dung und rief dazu auf dass noch mehr Mit­glie­der den Ver­ein durch ihre Mit­glied­schaft unter­stüt­zen mögen.

Ger­hard Hoch