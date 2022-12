Neu­es Jahr – neu­es For­mat: Gleich zu Beginn des Jah­res star­tet der Kul­tur­ham­mer mit einem neu­en Ver­an­stal­tungs­for­mat. Am 14. Janu­ar beginnt unter dem Mot­to „15 minu­tes of fame“ ein Ken­nen­lern-Abend des Kul­tur­ham­mer-Teams sowie sei­ner Freun­de und Mit­glie­der mit offe­ner Büh­ne und jeweils klei­nen, 15-minü­ti­gen Bei­trä­gen quer durch die Kul­tur­sze­ne. Nähe­re Infos hier­zu gibt es auf der Home­page des Vereins.

Wei­ter geht‚s am 27. Janu­ar mit einer wei­te­ren Auf­la­ge des belieb­ten Poe­try Slams. Wie immer haben die Sla­mer kur­ze, poe­ti­sche Tex­ten vor­be­rei­tet, in denen sie sich mal wit­zig, mal tief­grün­dig mit Beson­der­hei­ten oder All­täg­lich­kei­ten aus­ein­an­der­set­zen. Der Applaus des Publi­kums ent­schei­det letzt­end­lich, wer den poe­ti­schen Wett­streit gewon­nen hat und den Preis erhält.

Am 10. Febru­ar wird die viel­sei­ti­ge Autorin, Dozen­tin und Per­for­me­rin Nora Gom­rin­ger eine Lesung geben. Seit 2003 ist kaum ein Jahr ver­gan­gen, in dem sie kei­ne Aus­zeich­nung erhal­ten hat. Zuletzt im Mai die­sen Jah­res den Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis.

Wer sich für den beson­de­ren Sound des Nort­hern Soul inter­es­siert, ist am 24. Febru­ar rich­tig, wenn die nie­der­län­di­sche Band The Ori­gi­na­tors beim Kul­tur­ham­mer zu Gast ist. Sie prä­sen­tie­ren ener­gie­ge­la­de­ne, fröh­li­che und ein­gän­gi­ge Tracks in schnel­ler Fol­ge in einem fast tra­di­tio­nel­len Soul-Setup.

Auf­grund von Coro­na mehr­fach ver­scho­ben, wird nun end­lich am 10. März das Har­ryca­ne Orche­stra den Tanz­saal und sei­ne Gäste mit Ara­bic Jazz ver­zau­bern. Das Sex­tett besteht aus Pro­fi­mu­si­kern, die mit kom­ple­xer Rhyth­mik, ori­gi­nel­len Kom­po­si­tio­nen sowie Lei­den­schaft in Impro­vi­sa­ti­on überzeugen.

Die deut­sche Folk-Band Die­sel­knecht aus Dort­mund besucht am 24. März den Tanz­saal Ihre Spe­zia­li­tät sind eine Kom­bi­na­ti­on aus Ame­ri­ca­na und Inde­pen­dent-Folk mit deut­schen Tex­ten. Eine inter­es­san­te Mischung für jeden Geschmack – mal schnell, mal langsam.

Am 18. April wer­den Kos­modrom mit ihrem psy­che­de­lic Rock und ihrer Video­show einen ganz beson­de­ren Akzent im Pro­gramm set­zen. Als Vor­band bie­tet die Band qrawl aus Stutt­gart einen Ein­blick in die Stil­rich­tung „Dark Alternative“.

Mit viel Humor geht es am 28. April wei­ter, wenn Phil­ipp Weber zu Gast ist. Er gehört zu den letz­ten Uni­ver­sal­ge­lehr­ten des deut­schen Kaba­retts. Rasant, poin­tiert, raf­fi­niert und vor allem sehr, sehr lustig. Für ihn ist Komik die wich­tig­ste Form wis­sen­schaft­li­chen Arbei­tens und Humor das bedeu­tend­ste Teil­ge­biet der Philosophie.

Am 30. April star­tet der Ver­ein dann tra­di­tio­nell mit den Far­mers Five zum Tanz in den Mai. Wie immer wird der Tanz­saal an die­sem Abend sei­nem Namen gerecht wer­den – und lädt Jung und Alt ein, das Tanz­bein zu schwingen.

Der 12. Mai ist schließ­lich für die hoch­frän­ki­sche A Cap­pel­la Band Voice Club reser­viert, die bereits seit 20 Jah­ren für gesang­li­che High­lights und eine tem­pe­ra­ment­vol­le Büh­nen­show sorgt. Die sie­ben Sän­ger und Sän­ge­rin­nen zele­brie­ren ein Best of gro­ßer Hits aus Pop, Swing, Gos­pel, Klas­sik und vie­len Gimmicks.

Den Abschluss des Früh­jahr-Som­mer­pro­gramms bil­den am 19. Mai Spi­cy Roots, eine Ska-Band aus Baden-Würt­tem­berg, die sich ganz der jamai­ka­ni­schen Tanz­mu­sik ver­schrie­ben hat. Ihr Sound ist authen­tisch, ener­gie­ge­la­den und erfasst das Publi­kum auf ganz beson­de­re Art und Wei­se. Die Band bil­det damit den opti­ma­len Über­gang zur Festi­val- und Festsaison!

Kar­ten sind wie immer an der Abend­kas­se und im Vor­ver­kauf erhält­lich: online unter www​.kul​tur​ham​mer​.de oder im Bie­nen­schwarm, Schul­weg 2, 95199 Thierstein-Kaiserhammer.

Plät­ze kön­nen tele­fo­nisch reser­viert wer­den unter 09235–1532.

Wer noch kein Geschenk für Weih­nach­ten hat, hat jetzt noch die Mög­lich­keit, einen Gut­schein des Kul­tur­ham­mers zu erwer­ben – und damit Freu­de zu ver­schen­ken! Erwer­ben kann man ihn im Bie­nen­schwarm in Kai­ser­ham­mer sowie im Hei­mateck Selb oder auf dem Bay­reu­ther Weihnachtsmarkt.

Kul­tur­ham­mer e.V., Gast­haus Eger­tal, Schloß­stra­sse 3 95199 Thierstein

Wei­te­re Infos unter https://​www​.kul​tur​ham​mer​.de/