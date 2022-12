VC Elt­mann lässt das Jahr besinn­lich ausklingeln

Auch im letz­ten Spiel der Vor­run­de lässt der VC Elt­mann der Gast­mann­schaft kei­ne Chan­ce und gewinnt am Ende klar mit 3:0. Auch wenn vor dem Spiel bereits klar war, dass der Aus­gang die­ser Par­tie kei­ne Aus­wir­kun­gen auf die Platz­ie­rung in der Abschluss­ta­bel­le haben wird, nah­men die Elt­man­ner das Auf­ein­an­der­tref­fen kei­nes­wegs auf die leich­te Schul­ter. Zum einen woll­te man sich mit einem posi­ti­ven Gefühl in die Win­ter­pau­se ver­ab­schie­den, zum ande­ren woll­te man auch dem Nach­wuchs die Chan­ce geben, Spiel­pra­xis zu sam­meln und sich für die har­te Arbeit im Trai­ning zu beloh­nen. „Wir haben heu­te von Anfang an Gas gege­ben, damit auch unser Young­ster Max zei­gen kann, was er drauf­hat. Er hat die gan­ze Sai­son über im Trai­ning hart an sich gear­bei­tet und einen gro­ßen Sprung gemacht und sich die Ein­satz­zeit mehr als ver­dient.“, lobt Coach Kranz die Lei­stung der Elt­man­ner Nachwuchshoffnung.

Wie vom Trai­ner­team vor­ge­ge­ben, star­te­te der VC Elt­mann mit Voll­gas in die Par­tie gegen den frän­ki­schen Nach­barn aus Zirn­dorf. Eine alles in allem kon­stan­te und kon­zen­trier­te Lei­stung reich­te an die­sem Tag aus, um den Geg­ner auf Distanz zu hal­ten und sich einen kom­for­ta­blen Vor­sprung her­aus­zu­ar­bei­ten. Auch wenn hier und da mal etwas nicht per­fekt funk­tio­nier­te, konn­te der Spit­zen­rei­ter immer wie­der das Tem­po anzie­hen, sodass sich früh andeu­te­te, dass es für den TSV Zirn­dorf heu­te nichts zu holen gibt. Gegen Ende des ersten Sat­zes war es dann auch für Max Kurz­weil so weit und die Nach­wuchs­hoff­nung des VC Elt­mann durf­te zum ersten Mal in die­ser Sai­son unter Beweis stel­len, dass die har­te Arbeit im Trai­ning nicht umsonst war. „Ich bin sehr stolz auf unsern Maxi. Er hat das echt klas­se gemacht und auch wenn er am Anfang viel­leicht etwas ner­vös war, ein rich­tig gutes Spiel gemacht. Das ist nicht selbst­ver­ständ­lich und zeigt ein­fach nur, wie klas­se er sich in den letz­ten Mona­ten ent­wickelt hat.“, fin­det auch der stol­ze Co-Trai­ner Resch­ke loben­de Wor­te für sei­nen Schütz­ling, den er selbst in der Ver­gan­gen­heit über zwei Jah­re hin­weg trai­niert hatte.

Im zwei­ten und drit­ten Satz dann ein ähn­li­ches Bild. Der VC Elt­mann star­tet stark, erar­bei­tet sich einen kom­for­ta­blen Vor­sprung und immer wie­der kom­men mit Bru­no Simu­nic und Max Kurz­weil neue Impul­se von der Bank, die den Geg­ner an die­sem Tag vor unlös­ba­re Auf­ga­ben stel­len. Zuspie­ler Hopt gelingt es an die­sem Abend dank einer sehr sta­bi­len Annah­me immer wie­der sei­ne Mit­tel­blocker in Sze­ne zu set­zen, die die Zuspie­le dann teil­wei­se spek­ta­ku­lär im Feld des Geg­ners unter­brin­gen kön­nen und für ein High­light nach dem ande­ren sor­gen. „Das hat heu­te wirk­lich Spaß gemacht. Ich kann mich nicht erin­nern schon ein­mal so vie­le Bäl­le von Jan­nis bekom­men zu haben. Natür­lich ist es noch schö­ner, wenn man die­se dann auch ver­wan­delt und dem Team hilft, das Spiel zu gewin­nen.“, freut sich der spä­te­re MVP Max Kes­sel nach Spie­len­de. Nach etwas mehr als einer Stun­de Spiel­zeit und einer zehn­mi­nü­ti­gen Pau­se, in der der VCE die groß­ar­ti­ge Jugend­ar­beit und das erfolg­rei­che Nach­wuchs­pro­jekt wür­dig­te, been­de­te das Schieds­ge­richt auch das letz­te Spiel des Jah­res, das der VCE mit 3:0 für sich ent­schei­den konnte.

Wie bereits zuvor von Jan­nis Hopt ange­kün­digt, konn­te nun der gemüt­li­che Teil des Abends begin­nen. Bei einer ita­lie­ni­schen Piz­za, lecke­rem Glüh­wein, frän­ki­schem Bier und der ein oder ande­ren süßen Lecke­rei fei­er­te die Mann­schaft gemein­sam mit den Fans und Anhän­gern bis spät in die Abend­stun­den. „Das war heu­te ein sehr auf­re­gen­der Tag für mich und ich wer­de bestimmt noch lan­ge an die­sen Abend zurück­den­ken. Es war schon echt rich­tig cool und hat Spaß gemacht mit sol­chen Stars wie Thia­go oder Bru­no auf dem Feld zu ste­hen. Da werd‘ ich heut bestimmt gut schla­fen und noch lan­ge davon träu­men.“, strahlt der jun­ge Max Kurz­weil sicht­lich stolz und ver­ab­schie­det sich wie immer stets freund­lich und dank­bar bei den ver­blei­ben­den Gästen. Wei­ter geht es für den VC Elt­mann dann im neu­en Jahr am 14. Janu­ar mit dem ersten Heim­spiel der Final­run­de gegen das Team aus Regens­burg. Nun heißt es gesund und ohne Ver­let­zung durch die Pau­se zu kom­men und dann genau da wei­ter­zu­ma­chen, wo man in die­sem Jahr auf­ge­hört hat.

Für den VC Elt­mann spiel­ten: Bru­no Simu­nic, Johan­nes Engel, Seba­sti­an Rich­ter, Maxi­mi­li­an Kol­be, Max Kes­sel (MVP), Jan­nis Hopt, Thia­go Welter, Gav­ra Medu­ric, Maxi­mi­li­an Kurzweil