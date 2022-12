Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Schei­ben­wi­scher beschädigt

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de Am Flü­gel­bahn­hof in Kro­nach der Schei­ben­wi­scher eines schwar­zen VW Golfs beschä­digt. Ein unbe­kann­ter Täter griff offen­bar den auf Grund der Käl­te nach oben geklapp­ten Wischer­arm des Fahr­zeugs und brach die­sen ab. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 50 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tel. bei der PI Kro­nach unter 09261/5030 zu melden.

Betrun­ken in Vor­gar­ten gefahren

Am Sams­tag­mor­gen befuhr eine 66-jäh­ri­ge Land­kreis­be­woh­ne­rin mit ihrem Peu­geot die B85 in Gun­dels­dorf in süd­li­cher Fahrt­rich­tung. Hier­bei kam sie nach links von der Fahr­bahn ab und kol­li­dier­te zunächst mit einem Stra­ßen­schild, bevor sie schließ­lich im Vor­gar­ten eines Anwoh­ners zum Ste­hen kam. Die ein­tref­fen­de Strei­fen­be­sat­zung konn­te Alko­hol­ge­ruch bei der Fahr­zeug­füh­re­rin wahr­neh­men, wor­auf­hin ein Alko­hol­test durch­ge­führt wur­de. Auf Grund der hier­bei fest­ge­stell­ten erheb­li­chen Alko­ho­li­sie­rung wur­de anschlie­ßend eine Blut­ent­nah­me im Fran­ken­wald­kli­ni­kum durch­ge­führt und abschlie­ßend der Füh­rer­schein der Dame sicher­ge­stellt. Die Fahr­zeug­füh­re­rin muss sich nun wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs verantworten.