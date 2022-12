Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum (Grü­ne) hat gute Nach­rich­ten für Bam­berg. Das Jugend­zen­trum am Mar­ga­re­ten­damm erhält 4.575.000 Euro Bun­des­för­de­rung aus dem Pro­gramm „Sanie­rung kom­mu­na­ler Ein­rich­tun­gen in den Berei­chen Sport, Jugend und Kul­tur“. Das habe der Haus­halts­aus­schuss des Bun­des­ta­ges am Mitt­woch beschlos­sen, so die grü­ne Abge­ord­ne­te für Oberfranken.

„Ich freue mich, dass wir als Ampel-Koali­ti­on die­sen wich­ti­gen Treff­punkt für jun­ge Men­schen in Bam­berg mit sei­ner Indoor-Ska­te­hal­le mit einer so gro­ßen Sum­me för­dern kön­nen“, kom­men­tiert Badum.

Mit dem Bun­des­pro­gramm unter­stützt der Bund inve­sti­ve kom­mu­na­le Pro­jek­te im Bereich Sport, Jugend und Kul­tur, die einen hohen Qua­li­täts­an­spruch hin­sicht­lich der ener­ge­ti­schen Anpas­sungs­lei­stun­gen an den Kli­ma­wan­del auf­wei­sen über meh­re­re Jah­re hinweg.

Ein wich­ti­ges För­der­kri­te­ri­um ist die ener­ge­ti­sche Sanie­rung. Lisa Badum erklärt: „Wir unter­stüt­zen damit Kom­mu­nen bei ihren Anstren­gun­gen für Kli­ma­schutz, Kli­ma­re­si­li­enz, Bar­rie­re­frei­heit und Inklusion.“

Ins­ge­samt wer­den ab dem 14.12.2022 151 Pro­jek­te mit einem För­der­vo­lu­men von rund 466.000.000 Euro mit Bun­des­mit­teln aus dem Kli­ma- und Trans­for­ma­ti­ons­fonds unter­stützt, damit der seit Jah­ren bestehen­de Sanie­rungs­stau für die­se wich­ti­gen Orte des inklu­si­ven Zusam­men­kom­mens lang­fri­stig abge­baut wer­den kann und die kom­mu­na­len Ein­rich­tun­gen zukunfts­fest und kli­ma­re­si­li­ent auf­ge­stellt sind.