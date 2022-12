Frie­dens­licht und Leb­ku­chen beim Inter­na­tio­na­len Gottesdienst

Vor­weih­nacht­li­che Stim­mung brei­tet sich aus, wenn am Vor­abend des vier­ten Advents­sonn­ta­ges, am Sams­tag, 17. Dezem­ber 2022, um 17.00 Uhr, der Inter­na­tio­na­le Got­tes­dienst in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che beginnt. Die Pfad­fin­de­rin­nen und Pfad­fin­der aus Peg­nitz brin­gen der Got­tes­dienst­ge­mein­de das Frie­dens­licht aus Beth­le­hem als sicht­ba­res Sym­bol der Hoff­nung im Advent. Nach dem Got­tes­dienst geben sie das Licht an alle wei­ter, die es mit nach Hau­se neh­men möch­ten. Dazu kann eine Later­ne oder ein Wind­licht mit­ge­bracht werden.

Über die Freu­de von Advent und Weih­nach­ten pre­di­gen Pfar­rer Gott­fried Grei­ner auf Deutsch und Pfar­re­rin Dr. Miri­am Groß, Bun­des­po­li­zei­seel­sor­ge­rin in Bam­berg, auf Englisch.

Die Band „Peace­ma­ker“ stimmt die Besu­che­rin­nen und Besu­cher bereits eine Vier­tel­stun­de vor Beginn mit Lie­dern zum Mit­sin­gen ein. Der Inter­na­tio­na­le Chor Sou­ve­nir und Deka­nats­kan­tor Micha­el Dorn an der Orgel gestal­ten den Got­tes­dienst mit fest­lich-fro­hen Advents­lie­dern musi­ka­lisch aus.

Durch die Lit­ur­gie des Abend­mahls­got­tes­dien­stes füh­ren Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner und Stadt­kir­chen­pfar­rer Car­sten Brall gemein­sam mit einem Team aus inter­na­tio­na­len Ehren­amt­li­chen, die bibli­sche Lesun­gen und Gebe­te in ver­schie­de­nen Spra­chen vortragen.

Zum Zusam­men­blei­ben und Leb­ku­chen­es­sen im Anschluss an den Got­tes­dienst in der Kir­che sind alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher herz­lich ein­ge­la­den. Die Kon­fir­man­den­grup­pe aus Lai­neck steu­ert wei­te­re Lecke­rei­en zum Fin­ger-Food-Buf­fet bei.

Kin­der sind im Got­tes­dienst herz­lich will­kom­men; für sie wird auch eine Betreu­ung mit eige­nem Pro­gramm im Kirch­platz­treff, gleich neben der Stadt­kir­che, angeboten.

Der Got­tes­dienst kann auch online mit­ge­fei­ert wer­den. Infos zum Live­stream gibt es auf der Web­site der Stadt­kir­chen­ge­mein­de unter https://​www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​-​i​m​-​l​i​v​e​s​t​r​e​a​m​-​y​o​u​t​u​be/ sowie direkt auf You­tube.