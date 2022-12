Der ATS Kulm­bach Bas­ket­ball gewinnt auch sein letz­tes Spiel vor der Weih­nachts­pau­se gegen den BBC Coburg 2 und über­win­tert somit auf Platz 3 der Bay­ern­li­ga Nord.

Ohne den ver­letz­ten Defen­siv­spe­zia­list Felix Pietsch fehlt der Kulm­ba­cher Mann­schaft ein wei­te­rer Stamm­spie­ler, wel­che noch­mals alle Kräf­te für das Spiel gegen den Tabel­len­letz­ten aus Coburg mobi­li­sier­te. In einem offe­nen Schlag­ab­tausch konn­te sich die Jung­bau­er-Trup­pe gegen Ende des ersten Vier­tels mit einem 9:0‑Lauf erst­mals leicht abset­zen (25:15). Bis zum Pau­sen­stand von 51:39 wur­de der Vor­sprung ver­wal­tet. Nach dem Sei­ten­wech­sel konn­ten die Kulm­ba­cher das Ener­gie­le­vel nicht wie­der hoch­fah­ren und den Vor­sprung gegen schwach ver­tei­di­gen­de Cobur­ger nicht wei­ter aus­bau­en. Die­se Nach­läs­sig­keit räch­te sich im Schluss­ab­schnitt, denn mit einer Schluss­of­fen­si­ve kam die Heim­mann­schaft noch­mals auf vier Punk­te ran. An der Frei­wurf­li­nie ret­te­ten die Kulm­ba­cher den Vor­sprung über die Zeit und sicher­ten sich mit dem 85:82-Auswärtserfolg den fünf­ten Sieg in Folge.

ATS Kulm­bach: Gareis (14/1 Drei­er); Schwa­ben­land (11); Jung­bau­er (18/3); Arlt (32/4); Pas­sing (3/1); Mit­chell (6); Weisheit.