Alle drei Fol­gen des Doku-Dra­mas am Mon­tag, 26. Dezem­ber 2022, ab 17.45 Uhr

„1806 – Die Nürn­berg Saga“ erzählt aus frän­ki­scher Per­spek­ti­ve, wie es dazu kam, dass Nürn­berg baye­risch wur­de – vom Nie­der­gang und Ende der frei­en Reichs­stadt über die har­ten Jah­re des poli­ti­schen Umbruchs bis hin zum atem­be­rau­ben­den Wie­der­auf­stieg Nürn­bergs zum indu­stri­el­len Zen­trum Bay­erns. ARD alpha zeigt alle drei Fol­gen des Doku-Dra­mas am 1. Weih­nachts­fei­er­tag: Mon­tag, 26. Dezem­ber 2022, ab 17.45 Uhr.

Die Geschich­te führt in die letz­ten Jah­re der frei­en Reich­stadt, in denen die Bür­ger Nürn­bergs fast ver­zwei­felt ver­such­ten, durch Refor­men nach innen und Diplo­ma­tie nach außen den Nie­der­gang und das Ende ihrer Hei­mat als eigen­stän­di­ges Gemein­we­sen abzu­wen­den. Ver­geb­lich. Napo­le­on selbst hat­te anders ent­schie­den. Am 15. Sep­tem­ber 1806 wird die einst so stol­ze Reichs­stadt Nürn­berg von Bay­ern annek­tiert. Die Besitz­ergrei­fung prägt sich tief in das kol­lek­ti­ve Gedächt­nis der Nürn­ber­ger ein. Denn die Bay­ern ändern alles – und das gleich­zei­tig. Sie neh­men die Schät­ze und Kunst­ge­gen­stän­de der Nürn­ber­ger Patri­zi­er­fa­mi­li­en in ihren Besitz. Um die lee­ren Kas­sen zu fül­len, wer­den die Sachen ver­ramscht. Für Nürn­berg ist das ein Trauma.

Jah­re­lang sucht das ehe­mals so stol­ze Nürn­berg nach sei­ner Iden­ti­tät. Um 1830 ist die Stadt in die Bedeu­tungs­lo­sig­keit abge­drif­tet. Han­del und Hand­werk sind am Tief­punkt. Doch dann springt Nürn­berg auf den fah­ren­den Zug der Indu­stria­li­sie­rung auf. Johann Fried­rich Klett legt den Grund­stein für die Erfolgs­ge­schich­te der MAN, der Maschi­nen­fa­brik Augs­burg Nürn­berg. Nürn­ber­ger Kauf­leu­te las­sen sich vom Indu­stria­li­sie­rungs-Vor­rei­ter Groß­bri­tan­ni­en inspi­rie­ren. Obwohl Bay­erns König Lud­wig I. der Eisen­bahn-Tech­nik miss­traut, rea­li­sie­ren die Nürn­ber­ger im Dezem­ber 1835 die erste Eisen­bahn-Strecke Deutsch­lands: von Nürn­berg nach Fürth. Das Unter­fan­gen wird zum Sym­bol des Wie­der­auf­stiegs. Spä­ter ent­wickelt sich Nürn­berg zum indu­stri­el­len Herz Bayerns.

Durch die Hand­lung führt die aus Fran­ken stam­men­de BAY­ERN 3‑Moderatorin Kad­da Geh­ret. Histo­ri­sche Spiel­sze­nen, die zum Teil an Ori­gi­nal-Schau­plät­zen gedreht wur­den, sind unter ande­rem mit Andre­as Leo­pold Schadt, Mat­thi­as Egers­dör­fer, Jona­than Beck, Fran­zis­ka Maria Pößl, Lena Stamm und Nico­las Stöck­lein pro­mi­nent besetzt. Die Film­mu­sik wur­de von Mar­kus Leh­mann-Horn eigens für den Film kom­po­niert und von den Nürn­ber­ger Sym­pho­ni­kern eingespielt.

Die Sen­de­ter­mi­ne am Mon­tag, 26. Dezem­ber 2022 im Überblick:

17.45 Uhr: 1806 – Die Nürn­berg Saga (1/3)

Vor dem Sturm

Vor dem Sturm 18.30 Uhr: 1806 – Die Nürn­berg Saga (2/3)

Unter dem Hammer

Unter dem Hammer 19.15 Uhr: 1806 – Die Nürn­berg Saga (3/3)

Aus der Asche

Wei­te­re Infos zu „1806 – Die Nürn­berg Saga“ im Online-Dos­sier unter https://​www​.br​.de/​b​r​-​f​e​r​n​s​e​h​e​n​/​s​e​n​d​u​n​g​e​n​/​1​8​0​6​/​1​8​0​6​-​d​i​e​-​n​u​e​r​n​b​e​r​g​-​s​a​g​a​-​1​0​4​.​h​tml