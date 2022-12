Gleich meh­re­re Erkran­kungs­wel­len machen den Schritt notwendig

Die Situa­ti­on am Kli­ni­kum hat sich erneut zuge­spitzt. Neben Coro­na-Aus­brü­chen ver­zeich­nen die Mit­ar­bei­ten­den des Bay­reu­ther Groß­kran­ken­hau­ses auch ver­mehrt Aus­brü­che des Noro­vi­rus. Vie­le Beschäf­tig­te sind an SARS-CoV‑2, RSV, Influ­en­za oder Noro­vi­ren erkrankt, die Beset­zung auf den Sta­tio­nen ist kri­tisch, die Bele­gung ist gleich­zei­tig hoch. „Die Lage ist ins­ge­samt ange­spann­ter als wäh­rend der Spit­zen frü­he­rer Influ­en­za­wel­len“, sagt Pri­vat­do­zent Dr. Tho­mas Bol­lin­ger, Pan­de­mie­be­auf­trag­ter der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH.

Die Task For­ce des Kran­ken­hau­ses der maxi­ma­len Ver­sor­gungs­stu­fe hat des­halb Maß­nah­men beschlos­sen, die den Nega­tiv­trend bre­chen sol­len. Ach­tung: Die Ein­schrän­kun­gen bezie­hen sich aus­schließ­lich auf die Betriebs­stät­te Kli­ni­kum – nicht um die Kli­nik Hohe War­te, dort bleibt es bei den bis­he­ri­gen Regelungen.

Dies sind die zeit­lich befri­ste­ten Maßnahmen:

Besuchs-Stopp: Ab Don­ners­tag, 15. Dezem­ber 2022, bis ein­schließ­lich Don­ners­tag, 22. Dezem­ber 2022, gilt für die Betriebs­stät­te Kli­ni­kum ein grund­sätz­li­cher Besuchs-Stopp. Wäh­rend die­ser Woche gel­ten die bei ver­gan­ge­nen Besuchs­stopps gül­ti­gen Aus­nah­me­be­din­gun­gen. Ab dem 23. Dezem­ber und über die Weih­nachts­fei­er­ta­ge sind Besu­che vor­aus­sicht­lich wie­der unter den bis­he­ri­gen Bedin­gun­gen (aktu­el­ler Test, 1–1‑1-Regel) mög­lich. Mit einer ähn­li­chen Maß­nah­me im ver­gan­ge­nen Jahr, war es gelun­gen, Besu­che über Weih­nach­ten zu ermög­li­chen und den Kran­ken­haus­be­trieb, wenn auch mit gro­ßen Mühen, auf­recht zu erhalten.

Elek­ti­ve Ein­grif­fe: Nach­dem die Bele­gung am Kli­ni­kum an ihre Gren­zen stößt und u.a. Abver­le­gun­gen aus der Not­auf­nah­me immer öfter zu einem ern­sten Pro­blem wer­den, kön­nen eben­falls in der Zeit von Don­ners­tag, 15. Dezem­ber, bis Don­ners­tag, 22. Dezem­ber, kei­ne elek­ti­ven Ein­grif­fe statt­fin­den. Ver­ein­bar­te Ter­mi­ne müs­sen bit­te ver­scho­ben werden.

„Bit­te haben Sie Ver­ständ­nis“, sagt PD Dr. Bol­lin­ger. „Wenn wir nicht gegen­steu­ern, droht die der­zeit bereits bestehen­de Über­la­stung zu eska­lie­ren.“ Und das gilt es zu ver­hin­dern – auch weil Weih­nach­ten vor der Tür steht.

Info: Um Här­te­fäl­le zu ver­mei­den, gibt es auch wäh­rend des ein­wö­chi­gen Besuchs-Stopps Aus­nah­me­re­ge­lun­gen. Die­se fin­den Sie unter der Rubrik News auf der Inter­net­sei­te www​.kli​ni​kum​-bay​reuth​.de