Das stu­den­tisch orga­ni­sier­te ARE­NA Festi­val prä­sen­tiert in Erlan­gen bereits seit über 30 Jah­ren unter­schied­li­che For­ma­te der Per­for­mance-Kunst sowie des Tanz- und Kör­per­thea­ters. Das Festi­val­kon­zept kon­zen­triert sich dabei auf zeit­ge­nös­si­sche, inter­dis­zi­pli­nä­re, mul­ti­me­dia­le und expe­ri­men­tel­le Pro­duk­tio­nen, die sich unab­hän­gig vom insti­tu­tio­na­li­sier­ten Thea­ter­sy­stem ent­wickelt haben und an unkon­ven­tio­nel­len Spiel­or­ten im öffent­li­chen Raum und in weni­ger her­kömm­li­chen Thea­ter­räu­men im Stadt­ge­biet Erlan­gen rea­li­siert werden.

Für fünf Tage im Juni 2023 wer­den Künst­ler­grup­pen aus der gan­zen Welt ein­ge­la­den, sich im Rah­men ihrer Pro­jek­te for­mal und inhalt­lich mit dem jewei­li­gen Festi­val-Mot­to indi­vi­du­ell und krea­tiv aus­ein­an­der­zu­set­zen. Im Jahr 2023 wird das ARE­NA Festi­val von Mitt­woch, 21. Juni bis Sonn­tag, 25. Juni 2023 unter dem Mot­to ›CHA­OS‹ stattfinden.

Die Welt liegt in Scher­ben. Ein Wirr­warr umgibt uns: Heil­lo­ses Durch­ein­an­der – feh­len­de Ord­nung. Ein über­for­dern­des Vaku­um hüllt uns ein, wäh­rend wir in über­vol­len lee­ren Räu­men ver­sin­ken. Wir irren umher, ver­wir­ren uns, ver­ir­ren. Wir dre­hen uns im Kreis, schüt­ten unse­re Gedan­ken aus, bis wir selbst zum Cha­os wer­den. Wir neh­men das Cha­os an, fin­den Sinn im Unsinn und ber­gen unge­heu­er schöp­fe­ri­sche Potenziale.

Wir erfor­schen, was wir dem Cha­os künst­le­risch ent­ge­gen­set­zen kön­nen. Wir erpro­ben spek­ta­ku­lä­re Entro­pien und neh­men unse­ren Raum zurück. Wir bre­chen aus dem Wirr­warr her­aus und machen die Unord­nung fruchtbar.

Lasst uns das Cha­os in die Hand nehmen.

Lasst uns im Tohu­wa­bo­hu tanzen.

Lasst uns Chaot*innen sein.

Aus­zug aus dem Mot­to­text ARE­NA 2023

Auch die­ses Jahr freu­en wir uns wie­der über viel­fäl­ti­ge Bewer­bun­gen aus den Berei­chen Thea­ter, Tanz und Per­for­mance. Die­se kön­nen über das Bewer­bungs­for­mu­lar auf unse­rer Web­site are​na​-festi​val​.de noch bis Sams­tag, 31. Dezem­ber 2022 ein­ge­reicht werden.

Bei Inter­es­se oder offe­nen Fra­gen kön­nen Sie sich jeder­zeit direkt an artistmanagement@​arena-​festival.​org wenden.

