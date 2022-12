Ste­fan Tre­bes folgt auf Bri­git­te Glos

Der Anstalts­bei­rat der Justiz­voll­zugs­an­stalt Ebrach, des­sen Vor­sit­zen­der MdL Hol­ger Dre­mel sein darf, tagt in der Regel zwei­mal im Jahr. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag hat der Bei­rat den Chef der Arbeits­agen­tur Bamberg/​Coburg, Herrn Ste­fan Tre­bes, offi­zi­ell in sein Amt ein­ge­führt. Bei der letz­ten Sit­zung konn­te sei­ne Vor­gän­ge­rin, Frau Bri­git­te Glos, wür­dig ver­ab­schie­det werden.

Der Anstalts­bei­rat küm­mert sich um The­men der Beschäf­tig­ten, der Gefan­ge­nen aber auch um die Ange­le­gen­hei­ten rund um die JVA, wie der Betrieb und auch die bau­li­chen Maßnahmen.

Am Ran­de die­ser Sit­zung ist das traum­haf­te Bild von der Oran­ge­rie mit Blick auf die JVA und die Klo­ster­kir­che entstanden.