Gemein­sam in der Vor­weih­nachts­zeit jazzen

Zusam­men Musik machen und gemein­sam Spaß haben: Dar­um geht es bei den belieb­ten „Jazz-Ses­si­ons“ der Städ­ti­schen Musik­schu­le in Kulm­bach. Am Diens­tag, 20. Dezem­ber 2022, um 20 Uhr steigt wie­der eine ihrer „Jazz-Ses­si­ons“ in der Kulm­ba­cher Kom­mun­bräu. „Dies­mal aller­dings in der Weih­nacht­se­di­ti­on“, erklärt Musik­schul­lei­ter Harald Streit. „Wir wer­den pas­send zur Vor­weih­nachts­zeit ent­spre­chen­de Lie­der und Stücke gemein­sam aus­pro­bie­ren – mal schau­en, ob und wie dies spon­tan klap­pen wird!“

Das Prin­zip hin­ter den Jazz-Ses­si­ons in der Kom­mun­bräu ist ganz ein­fach: Neben Musi­kern aus dem Kol­le­gi­um der Kulm­ba­cher Musik­schu­le kann jeder, der Spaß und Freu­de am gemein­sa­men Musi­zie­ren hat, ganz spon­tan dazu­kom­men. „Ob Fort­ge­schrit­te­ner oder Jazz-Ein­stei­ger – bei uns sind alle herz­lich will­kom­men!“, sagt Musik­schul­lei­ter Harald Streit. Wich­tig ist nur, viel Freu­de an der Musik und sein Instru­ment mit zu brin­gen (Schlag­zeug, Ver­stär­ker, E‑Piano wer­den bereits von der Musik­schu­le gestellt).

Die belieb­ten “Jazz-Ses­si­ons“ der Musik­schu­le Kulm­bach gibt es bereits seit etwa 20 Jah­ren, sie muss­ten aber auf­grund der Coro­na­pan­de­mie bis vor weni­gen Wochen kom­plett pausieren.

Der Ein­tritt zur Ses­si­on am Diens­tag, 20. Dezem­ber 2022, ist frei. Ansprech­part­ner vor Ort sind Kar­sten Fried­rich und Tho­mas Schim­mel. Die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker freu­en sich natür­lich auch über ein gro­ßes Publikum.