Einen Weih­nachts­got­tes­dienst gibt es heu­er schon im Advent – und das mit beson­de­rer musi­ka­li­scher Aus­ge­stal­tung. Denn die jun­gen Sän­ge­rin­nen und Sän­gern der Spatzen‑, Kin­der- und Jugend­chö­re der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik in Bay­reuth unter der Gesamt­lei­tung von Mag­da­le­na Simon sind am Don­ners­tag, den 15. Dezem­ber 2022 um 16 h in der Stadt­kir­che Bay­reuth dabei. Sie gestal­ten – zusam­men mit dem Har­fe­n­en­sem­ble der Hoch­schu­le unter der Lei­tung von Chri­sti­ne Leib­brand-Kügerl – den Weih­nachts­got­tes­dienst unter Lei­tung der Stadt­kir­chen­pfar­rer Dekan Jür­gen Hacker, Pfr. Dr. Car­sten Brall und Pfr. Mar­tin Gun­der­mann. Er wird vom Regio­nal­fern­se­hen tvo auf­ge­zeich­net und am 1. Weih­nachts­fei­er­tag aus­ge­strahlt bzw. ist über die Media­thek des Sen­ders zu fin­den. Die Auf­zeich­nung ist öffent­lich, es wird dar­um gebe­ten, bereits um 15:40 Uhr vor Ort zu sein.