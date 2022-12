iKra­tos erhält erneut die Aus­zeich­nung „Höch­ste Qualität“

Bereits im Dezem­ber letz­ten Jah­res hat die iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH die Aus­zeich­nung „Höch­ste Qua­li­tät“ des F.A.Z.-Instituts erhal­ten. Nun bekam das ober­frän­ki­sche Unter­neh­men auch in die­sem Jahr die Aus­zeich­nung ver­lie­hen, und gehört somit zu den weni­gen Unter­neh­men, die das schaf­fen. Wenn man in eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge oder eine Wär­me­pum­pe inve­stiert, han­delt es sich meist um eine nicht gera­de klei­ne Inve­sti­ti­on, somit ist eine gute Qua­li­tät umso wich­ti­ger. Aber nicht nur bei den Inter­es­sen­ten steht Qua­li­tät an erster Stel­le, son­dern auch bei iKratos.

Die Stu­die des F.A.Z.-Instituts in Zusam­men­ar­beit mit dem IMWF Insti­tut für Manage­ment- und Wirt­schafts­for­schung nutzt dabei Social Listenings und betrach­tet ver­schie­de­ne Aspek­te, die zu der Per­fo­mance „Hohe Qua­li­tät“ bei­trägt. Es genügt somit nicht in nur einem Bereich zu glän­zen. Dazu zäh­len unter ande­rem Berei­che wie Wei­ter­emp­feh­lung, Inno­va­ti­on oder die öko­lo­gi­sche Nachhaltigkeit.

Für die Stu­die konn­ten rund 16 Mil­lio­nen Nen­nun­gen zu den etwa 19.000 Unternehmen/​Marken inner­halb des Unter­su­chungs­zeit­raums vom 01. Sep­tem­ber 2021 bis 31. August 2022 iden­ti­fi­ziert und zuge­ord­net wer­den. Mit jeder Aus­zeich­nung erhält das Unter­neh­men einen Berichts­band indem die Stu­die näher erklärt wird.

Geschäfts­füh­rer Wil­li Har­ham­mer freut sich über die erneu­te Aus­zeich­nung, „Es ist schön zu sehen, dass die Kun­den mer­ken, dass wir auf Qua­li­tät set­zen und das auch schät­zen. Inter­es­sen­ten, die sich Qua­li­tät wün­schen sind bei uns, mit unse­rer jah­re­lan­gen Erfah­rung, genau richtig.“

