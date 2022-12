Kin­der­wün­sche wer­den erfüllt

Im Büro von Dia­na Bütt­ner, stell­ver­tre­ten­de Amts­lei­te­rin im Zen­trum Welt­ere­be, tür­men sich in den letz­ten Tagen rie­si­ge Geschen­ke-Ber­ge. Sie orga­ni­siert eine pri­va­te Weih­nachts­ak­ti­on städ­ti­scher Mitabeiter:innen zugun­sten bedürf­ti­ger Kin­der in der Dom­stadt. In Zusam­men­ar­beit mit dem Stadt­ju­gend­amt sorgt Bütt­ner dafür, dass Kin­der aus armen Fami­li­en ein Weih­nachts­ge­schenk bekom­men. Unter­stützt wird die Akti­on in die­sem Jahr von den Aus­zu­bil­den­den des Lehr­gangs BA 20 II und dem 79. Stu­di­en­jahr­gang des Bun­des­po­li­zei­aus- und ‑fort­bil­dungs­zen­trums Bam­berg. Sie haben eine gro­ße Sam­mel­ak­ti­on gestar­tet und nun einen Spen­den­scheck in Höhe von 2.300 Euro an das Team des Welt­erbe­zen­trums überreicht.

„Die Spen­de ist ein ech­ter Segen“, betont Dia­na Bütt­ner, denn die Zahl bedürf­ti­ger Kin­der sei inner­halb eines Jah­res von 125 auf 175 Kin­der gestie­gen. „Mit dem Geld kön­nen wir jetzt jeden klei­nen und grö­ße­ren Wunsch der bedürf­ti­gen Kin­der vom Klein­kind bis zum jun­gen Erwach­se­nen mit 17 Jah­ren erfül­len und das ist ein­fach toll“, freut sich Büttner.

Die Idee zu die­ser Akti­on ist im Jahr 2010 auf Initia­ti­ve einer städ­ti­schen Mit­ar­bei­te­rin ent­stan­den. Und wur­de zu einem gro­ßen Erfolg. Mitt­ler­wei­le gibt es jedes Jahr eine Liste, ver­se­hen mit Namen, Alter und Wunsch der Kin­der, die von Sozialarbeiter:innen zusam­men­ge­stellt wird. Aus die­ser kön­nen sich dann städ­ti­sche Mit­ar­bei­ten­de ein Geschenk aus­su­chen, die­ses besor­gen und ver­packen. Die Weih­nachts­ge­schen­ke wer­den dann von Sozi­al­ar­bei­te­rin­nen und Sozi­al­ar­bei­tern in die Fami­li­en gebracht.

Unter­stützt wird die Weih­nachts­ak­ti­on in die­sem Jahr von den Aus­zu­bil­den­den und Stu­die­ren­den des Bun­des­po­li­zei­aus- und ‑fort­bil­dungs­zen­trums Bam­berg. „Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen unse­rer Dienst­stel­le unter­stüt­zen jedes Jahr zu Weih­nach­ten ein sozia­les Pro­jekt in der Stadt. Als wir von der Weih­nachts­ak­ti­on für bedürf­ti­ge Kin­der gehört haben, waren wir als auch unse­re Aus­zu­bil­den­den und Stu­die­ren­den gleich Feu­er und Flam­me, die­ses Pro­jekt zu unter­stüt­zen, damit auch wirk­lich jeder Wunsch auf der Liste erfüllt wer­den kann“, erzählt Erster Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Mar­ko Riedl, zustän­di­ger Lehr­be­reichs­lei­ter für den Lauf­bahn­lehr­gang und die Aus­bil­dung geho­be­ner Poli­zei­voll­zugs­dienst im Bun­des­po­li­zei­aus- und ‑fort­bil­dungs­zen­trum Bamberg.