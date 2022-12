Seit über 20 Jah­ren sind die Weih­nachts­kon­zer­te von HUEB­NO­TIX im Bay­reu­ther Zen­trum ein Fix­punkt im regio­na­len Ver­an­stal­tungs­ka­len­der. Für vie­le bil­den sie eine lieb­ge­won­ne­ne Tra­di­ti­on und gehö­ren wie Leb­ku­chen, Glüh­wein oder Fest­tags­me­nü zu Weih­nach­ten ein­fach dazu. Auch der Auf­tritt von Gast­mu­si­kern ist bei die­sen Kon­zer­ten nicht mehr weg­zu­den­ken und wird auch in die­sem Jahr aufs Neue für ganz beson­de­re musi­ka­li­sche Momen­te sorgen.

Auf dem Pro­gramm ste­hen wie­der Mei­ster­wer­ke der Musik­ge­schich­te, in denen die Voll­blut­mu­si­ker mit ihrem erfri­schen­den und unver­wech­sel­ba­ren Aku­stik-Stil etwas völ­lig Neu­es und Ein­zig­ar­ti­ges ent­ste­hen las­sen. Dass ihre Unplug­ged-Ver­sio­nen den Ori­gi­na­len an Qua­li­tät in nichts nach­ste­hen, beschei­nigt auch die Pres­se: “Denn Musik von fast unan­tast­ba­ren Grö­ßen des Musik­busi­ness (…) wird nicht her­un­ter­ge­schram­melt oder nach­ge­klim­pert. Sie bekommt den ent­stöp­sel­ten, eige­nen HUEB­NO­TIX-Sound.“ (Eric Waha, Nord­baye­ri­scher Kurier)

Freu­en Sie sich auf einen span­nen­den Abend am Frei­tag, 16. oder Sams­tag, 17. Dezem­ber und genie­ßen Sie die gro­ßen Rock­klas­si­ker der letz­ten 60 Jah­re. Die Kon­zer­te begin­nen jeweils um 20 Uhr. Die Ein­tritts­kar­ten sind ab 29,45 € erhält­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: http://​www​.hueb​no​tix​.de