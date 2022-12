Ver­kaufs­er­lös von Advents- und Weihnachtschmuck

Auch in die­sem Jahr haben sich etli­che Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Land­rats­amts im Novem­ber zum krea­ti­ven Basteln getrof­fen und ganz beson­de­re Advents- und Weih­nachts­de­ko­ra­ti­on sowie klei­ne Geschen­ke kre­iert. Der Erlös aus dem Ver­kauf all des­sen ging auch in die­sem Jahr wie­der als Spen­de an den Bun­ten Kreis in Bay­reuth. In die­sem Jahr konn­te eine Spen­de in Höhe von 800 Euro über­ge­ben wer­den. Es ist den Spen­dern eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, damit die wert­vol­le Arbeit des Bun­ten Krei­ses, der im Kli­ni­kum Bay­reuth Fami­li­en mit früh­ge­bo­re­nen oder schwer erkrank­ten Kin­dern beglei­tet, zu unterstützen.

„Mei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern dan­ke ich sehr herz­lich für ihr außer­ge­wöhn­li­ches Enga­ge­ment, mit dem sie all­jähr­lich die­se Spen­den­ak­ti­on auf den Weg brin­gen“, so Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.