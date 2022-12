Die BRK-Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen im Land­kreis Lich­ten­fels freu­en sich über eine groß­zü­gi­ge Spen­de in Höhe von 1.000 Euro der Fir­ma Flo­ri­an Fischer Gar­ten­bau aus Grund­feld. So ste­hen den vier Rot­kreuz-Kin­der­ta­ges­stät­ten jeweils 250 Euro für diver­se Pflanz­pro­jek­te zur Ver­fü­gung. „Bei den BRK-Kin­der­ta­ges­stät­ten kann die Spen­de unter ande­rem für die Anpflan­zung von Bäu­men die­nen, um den Kin­dern die The­men rund um die Umwelt näher­zu­brin­gen“, erklär­te Flo­ri­an Fischer bei der Spen­den­über­ga­be. Tho­mas Petrak, der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer, freu­te sich gemein­sam mit dem für die KITAs zustän­di­gen Mit­ar­bei­ter Paul Born­schle­gel über die Spen­de: „Dank der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung kön­nen wir die Spiel­flä­chen unse­rer Kin­der­ta­ges­stät­ten auf natür­li­che Wei­se wei­ter­ent­wickeln. Ohne die Mit­hil­fe von Flo­ri­an Fischer wären sol­che Baum­pro­jek­te schwer realisierbar.“

Ins­ge­samt besu­chen mehr als 350 Kin­der die vier Kin­der­ta­ges­stät­ten des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels. In Lich­ten­fels, Bad Staf­fel­stein und Alten­kunst­adt wer­den Kin­der im Krippen‑, Kin­der­gar­ten und Hor­tal­ter betreut. Dar­über hin­aus steht in Bad Staf­fel­stein natur­be­gei­ster­ten Kin­dern eine Wald­grup­pe zur Ver­fü­gung. Bei Fra­gen zur Kin­der­be­treu­ung des Roten Kreu­zes kön­nen sich Inter­es­sier­te ger­ne an die Ser­vice-Ruf­num­mer unter 09571 / 95 90 – 0 wenden.