Wenn die jun­gen Pia­ni­sten von Haus Mar­teau nach Forch­heim kom­men, steht ein Kon­zert­abend auf hohem Niveau im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der. Am Mon­tag, 23. Janu­ar 2023 um 19 Uhr sind die jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker im Rah­men der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ in St. Gere­on zu Gast.

Das Wochen­en­de über haben sie unter Anlei­tung von Mei­ster­kurs-Dozent Prof. Gilead Mis­ho­ry ihr Spiel ver­fei­nert und sich in der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te mit ande­ren jun­gen Künst­lern ausgetauscht.

Zum Abschluss des Kur­ses spie­len sie aus­ge­wähl­te Stücke vor Forch­hei­mer Publi­kum. „Es freut uns, dass wir mit unse­rer Kon­zert­rei­he wie­der in Forch­heim zu Gast sein dür­fen, in der schö­nen Kulis­se der Kapel­le St. Gere­on“, sagt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

In Forch­heim war Haus Mar­teau schon mit Kon­zer­ten der Mei­ster­kur­se für Fagott, Gesang, Vio­li­ne, Kla­ri­net­te und Flö­te zu Gast. Gilead Mis­ho­ry ist ein Welt­klas­se­pia­nist, der auch als Musik­päd­ago­ge sehr gefragt ist. Die beson­de­re Atmo­sphä­re in Haus Mar­teau schätzt er und kommt seit fast 20 Jah­ren ger­ne in den Fran­ken­wald, um zusam­men mit sei­nen Mei­ster­schü­lern Kla­vier­wer­ke zu erar­bei­ten. “Die Stu­die­ren­den sind für mich jün­ge­re Kol­le­gen, die im Begriff sind, Erfah­rung und Wis­sen zu sam­meln. Das Ziel ist also, sie so schnell wie mög­lich von mir unab­hän­gig zu machen. Kurs­teil­neh­mer, die oft mit äußerst unter­schied­li­chem kul­tu­rel­len Hin­ter­grund kom­men, ler­nen mit­ein­an­der zu dis­ku­tie­ren und von­ein­an­der zu pro­fi­tie­ren. Respekt, gegen­sei­ti­ge Wert­schät­zung, offe­nes Kom­mu­ni­zie­ren und nicht zuletzt Spaß bei der Arbeit sind dabei unver­zicht­ba­re Ele­men­te. All dies gilt auch für mich als Kurs­lei­ter“, sagt er. Von den Erfol­gen der Kurs­wo­che kön­nen sich die Zuhö­rer am Mon­tag, 23. Janu­ar um 19 Uhr selbst überzeugen.

Haus Mar­teau auf Rei­sen mit dem Mei­ster­kurs für Kla­vier von Prof. Gilead Mishory

23. Janu­ar 2023 um 19 Uhr in St. Gere­on, Am Strecker­platz 3, 91301 Forch­heim – Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 15 Euro (ermä­ßigt 12 Euro) im Vor­ver­kauf in der Bücher­stu­be an der Mar­tins­kir­che, St. Mar­tin Str. 17, 91301 Forch­heim, Tele­fon­num­mer 09191 14500 und an der Abend­kas­se. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de

