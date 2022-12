In sei­ner Sit­zung vom 28. Novem­ber 2022 hat sich der Markt­ge­mein­de­rat Bad Ste­ben mit der von Bür­gern vor­ge­brach­ten Anre­gung befasst eine Initia­ti­ve zur Nach­bar­schafts­hil­fe auch in Bad Ste­ben ins Leben zu rufen. Ziel des Pro­jek­tes ist es in Bad Ste­ben das „Wir-Gefühl“ neu zu bele­ben und zu stär­ken sowie durch eine/​einen örtliche/​n Beauftragte/​n zu koordinieren.

Die orga­ni­sier­te Nach­bar­schafts­hil­fe ist ein ehren­amt­li­cher Dienst, in dem frei­wil­li­ge, enga­gier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger stun­den­wei­se tätig sind. Sie bie­ten Men­schen in ihrer häus­li­chen Umge­bung all­tags­un­ter­stüt­zen­de Hil­fen an. Das Hilfs­an­ge­bot rich­tet sich an alle Men­schen und soll genera­ti­ons­über­grei­fend agie­ren. Auf die­se Wei­se sol­len sozia­le Kon­tak­te und die Selb­stän­dig­keit bis ins hohe Alter erhal­ten und geför­dert werden.

Das Land­rats­amt Hof, als „Koor­di­nie­rungs­zen­trum Bür­ger­li­ches Enga­ge­ment KoBE“, wird der Nach­bar­schafts­hil­fe mit sei­nem Team bera­tend und unter­stüt­zend zur Sei­te ste­hen. Der Markt­ge­mein­de­rat unter­stützt die­ses Pro­jekt und hat sich in sei­ner jüng­sten Sit­zung Ein­stim­mig dafür aus­ge­spro­chen hier gemein­sam mit der KoBE-Stel­le im Land­rats­amt tätig zu wer­den und nach frei­wil­li­gen Hel­fern für die­ses Pro­jekt zu suchen.

Das möch­te Ihnen die Nach­bar­schafts­hil­fe anbieten:

Orga­ni­sa­ti­on von Hil­fen im täg­li­chen Leben. Bei­trag die ört­li­che Gemein­schaft durch inter­es­san­te Ver­an­stal­tun­gen und Ange­bo­te zu ergän­zen. Der genera­tio­nen­ver­bin­den­de Gedan­ke steht dabei im Vordergrund.

Mit­fahr­ge­le­gen­heit und Begleitdienste

Hil­fe im Haushalt

Einkaufshilfe

Unter­stüt­zung bei Behör­den­gän­gen und Schriftverkehr

Winterdienst

Hil­fe bei klei­ne­ren Gar­ten­ar­bei­ten u.a.

Wenn auch Sie sich bei die­sem Pro­jekt ein­brin­gen möch­ten mel­den Sie sich ein­fach bei uns im Rat­haus, Haupt­stra­ße 2, 95138 Bad Ste­ben, tel. 09288/7422 per Email an rathaus@​badsteben.​de Stich­wort: Nachbarschaftshilfe