Bei der dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­fei­er konn­te Tho­mas Schmid, der Vor­sit­zen­de der DLRG in Bay­reuth, zahl­rei­che Mit­glie­der für Jahr­zehn­te lan­ge Treue zum Ver­ein ehren. So konn­ten Mit­glie­der für 10, 25 und 40 Jah­re Mit­glied­schaft geehrt wer­den. Eini­ge „Graue Adler“ konn­ten sogar für 60 und 65 Jah­re Mit­glied­schaft aus­ge­zeich­net werden.

Bei der Anspra­che für die Geehr­ten beton­te Tho­mas Schmid, wie froh er über die Loya­li­tät der vie­len Mit­glie­der zum Ver­ein sei. „Wenn du ein­mal bei der DLRG bist, schö­ne Momen­te erlebt hast, dich ein­brin­gen kannst, dann bleibst du ein Leben lang“, sag­te Schmid zu den anwe­sen­den Mitgliedern.

Ins­ge­samt blickt die DLRG in Bay­reuth, trotz nicht immer ein­fa­chen Her­aus­for­de­run­gen, auf ein erfolg­rei­ches Jahr zurück. So konn­te die Schwimm­aus­bil­dung wie­der ohne Ein­schrän­kun­gen im Stadt­bad statt­fin­den. Anfän­ger­schwim­men fin­det wie­der in der Klein­schwimm­hal­le statt. Der Stütz­punkt Eckers­dorf konn­te ein tol­les Jubi­lä­um fei­ern und wur­de 25 Jah­re alt. Vor kur­zem konn­ten noch zwei neue Ein­satz­fahr­zeu­ge in den Dienst gestellt wer­den. Somit ist die DLRG auch im Ein­satz­be­reich noch bes­ser aufgestellt.