Ter­min­vor­schau Janu­ar 2023

Forch­heim

Haus Mar­teau auf Rei­sen – Kon­zert mit dem Mei­ster­kurs von Prof. Gilead Mishory

Mon­tag, 23.01.2023

19:00 Uhr

St. Gere­on, Am Strecker­platz 3, 91301 Forchheim

Das Kla­vier­kon­zert im Rah­men der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ mit den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern von Prof. Gilead Mis­ho­ry fin­det am Mon­tag, 23.01.23 um 19:00 Uhr in St. Gere­on in Forch­heim statt.

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf in der Bücher­stu­be an der Mar­tins­kir­che, St.-Martin-Str. 17, 91301 Forch­heim für 15 Euro, ermä­ßigt 12 Euro und an der Abend­kas­se für 15 Euro und 12 Euro (für Schüler/​Studenten und Schwer­be­hin­der­te nach Vor­la­ge eines Ausweises).

Kulm­bach

Sprech­tag der Sozi­al­ver­wal­tung in Kulmbach

Diens­tag, 17.01.2023

09:00 Uhr

Rat­haus Kulm­bach, Zim­mer 11, 1.OG, Markt­platz 1, 95326 Kulmbach

Der Sprech­tag des Bezirks Ober­fran­ken bie­tet den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Mög­lich­keit, sich vor Ort umfas­send und per­sön­lich über finan­zi­el­le Hil­fen für Senio­rin­nen und Senio­ren zu infor­mie­ren. Die Bera­tung fin­det von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Ter­mi­ne nur nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter 0921 7846–3201.

Lich­ten­berg

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Klavier

Sonn­tag, 22.01.2023

18:00 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Das Abschluss­kon­zert für Vio­li­ne mit den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern von Prof. Gilead Mis­ho­ry fin­det am Sonn­tag, 22.01.2023 um 18:00 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg statt.

Die Teil­neh­men­den kom­men aus Südkorea.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10,00 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platzwahl.