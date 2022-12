Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall mit Linienbus

COBURG. Am 12.12.22, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein Lini­en­bus von der Hal­te­stel­le Moh­ren­brücke in Rich­tung Zen­tra­ler Bus­bahn­hof. An der Kreu­zung Bahn­hof­str. muss­te der Lini­en­bus abrupt abbrem­sen, da von rechts ein Dop­pel­decker­bus in die Stra­ße ein­bog, obwohl die Ampel­an­la­ge für den Lini­en­bus „Grün“ anzeig­te. Einen Zusam­men­stoß konn­te der Bus­fah­rer mit der Brem­sung ver­hin­dern, jedoch stürz­te im Bus ein Fahr­gast. Die­ser wur­de dabei leicht ver­letzt und durch den Ret­tungs­dienst zur Behand­lung in das Kran­ken­haus gebracht.

Der Dop­pel­decker­bus hat­te sei­ne Fahrt zunächst fort­ge­setzt, konn­te aber von der Poli­zei ermit­telt werden.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zu dem Unfall­her­gang aufgenommen.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Dro­gen­fund

A9/BERG, LKR. HOF. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le an der Rast­an­la­ge Fran­ken­wald West konn­te die Poli­zei einen Fahn­dungs­er­folg ver­zeich­nen. Meh­re­re Gramm Amphet­amin wur­den sichergestellt.

Am Mon­tag­vor­mit­tag gegen 10.45 Uhr geriet ein Daim­ler-Fah­rer auf der A9 ins Visier der Beam­ten. Der 44-jäh­ri­ge Frank­fur­ter befand sich eigent­lich auf der Durch­rei­se, als er an der Rast­an­la­ge Fran­ken­wald West von einer Ver­kehrs­kon­trol­le auf­ge­hal­ten wur­de. Im Ver­lauf der Kon­trol­le kam Amphet­amin im zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich zum Vor­schein. Die Dro­gen wur­den sicher­ge­stellt. Der Fah­rer durf­te sei­ne Fahrt zwar mit Ver­zö­ge­rung fort­set­zen, er muss sich nun aber wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unbe­kann­ter beschä­digt Garage

Kro­nach: In der Zeit von Sams­tag bis Mon­tag wur­de in der Tan­nen­stra­ße eine Auto­ga­ra­ge ange­fah­ren und beschä­digt. Der Gara­gen­ei­gen­tü­mer stellt einen etwa 30cm lan­gen Krat­zer in der Putz­fas­sa­de fest und bezif­fert den Scha­den mit etwa 400,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Scha­dens­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Jugend­li­che beim Laden­dieb­stahl erwischt

Kro­nach: Zwei Jugend­li­che aus dem Land­kreis Kro­nach müs­sen sich dem­nächst wegen gemein­schaft­li­chen Laden­dieb­stahls ver­ant­wor­ten. Die 15- und 16-jäh­ri­gen Beschul­dig­ten hiel­ten sich am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 14:00 Uhr in einem Dro­ge­rie­markt auf und lösten beim Ver­las­sen des Geschäf­tes die Waren­si­che­rungs­an­la­ge aus. Eine Ver­käu­fe­rin woll­te die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen anhal­ten, wor­auf die­se plötz­lich Fer­sen­geld gaben und aus dem Geschäft rann­ten. Im Rah­men einer ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­ten die bei­den Beschul­dig­ten im Stadt­ge­biet auf­ge­grif­fen wer­den. Bei­de räum­ten auf Vor­halt den Dieb­stahl ein und gaben an, das Die­bes­gut in ein Gebüsch gewor­fen zu haben. Das Die­bes­gut im Wert von rund 36,- Euro konn­te wenig spä­ter auf­ge­fun­den und an das geschä­dig­te Geschäft zurück­ge­ge­ben werden.

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Zwei­fa­cher Firmeneinbruch

SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Gleich in zwei Fir­men­ge­bäu­de dran­gen Unbe­kann­te im Ver­lauf des Wochen­en­des ein. Sie erbeu­te­ten eine vier­stel­li­ge Summe.

Zwi­schen Sams­tag­mit­tag und Mon­tag­mor­gen ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Zutritt zu zwei ver­schie­de­nen Fir­men­ge­bäu­den am Schrei­ners­teich in Selb. Im Inne­ren ange­langt durch­such­ten sie die jewei­li­gen Räum­lich­kei­ten, bis sie bei den Tre­so­ren fün­dig wur­den. Auch die­se wur­den gewalt­sam geöff­net. Anschlie­ßend gelang es den Tätern, sich unbe­merkt mit der Beu­te zu ent­fer­nen. Sowohl der Beu­te- als auch der Sach­scha­den liegt im vier­stel­li­gen Eurobereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet Zeu­gen, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.