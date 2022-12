Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mon­tag muss­te die Poli­zei fünf­mal zu Laden­dieb­stäh­len im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet anfah­ren. Es wur­den ins­ge­samt acht männ­li­che Per­so­nen beim Dieb­stahl von Beklei­dung, Alko­hol, Lebens­mit­teln und Sil­ve­ster­kra­chern im Gesamt­wert von über 280 Euro erwischt, die sich alle­samt wegen Laden­dieb­stahl ver­ant­wor­ten müssen.

51-Jäh­ri­ge steigt in Gar­ten­haus ein

BAM­BERG. Am Mon­tag wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass in einem Gar­ten­haus am Rei­ters­feld­weg sich unbe­rech­tigt eine Per­son auf­hält. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei konn­te die­se eine 51-jäh­ri­ge betrun­ke­ne Frau mit 2,26 Pro­mil­le ange­trof­fen wer­den, die angab zunächst über den Maschen­draht­zaun in den Schre­ber­gar­ten geklet­tert zu sein, bevor sie mit einer Schau­fel den Glas­ein­satz der Holz­tü­re ein­schlug und sich somit Zutritt in das Gar­ten­haus ver­schaff­te. Dort hat sie dann noch Alko­hol kon­su­miert, bevor sie ihren Rausch aus­schlief. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 200 Euro. Der Ent­wen­dungs­scha­den ist der Poli­zei noch nicht bekannt. Am sel­ben Abend dann war die glei­che Frau erneut in das Gar­ten­haus ein­ge­stie­gen und war aber­mals stark alko­ho­li­siert. Sie brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 3,12 Pro­mil­le und war psy­chisch labil, wes­halb sie in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den musste.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Was­ser­mann­stra­ße wur­de zwi­schen 08. und 12. Dezem­ber die­sen Jah­res der rech­te Außen­spie­gel eines dort gepark­ten blaue Seat Ibi­za abge­fah­ren. Der flüch­ti­ge Unfall­ver­ur­sa­cher rich­te­te an dem Auto Sach­scha­den von etwa 800 Euro an und mach­te sich aus dem Staub.

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, zwi­schen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr, wur­de in der Föh­ren­stra­ße die hin­te­re Stoß­stan­ge eines dort gepark­ten blau­en Renault Clio ange­fah­ren. Eine Zeu­gin konn­te die Unfall­ver­ur­sa­che­rin beob­ach­ten, die sich den Scha­den am Auto betrach­te­te und anschlie­ßend ein­fach wei­ter­fuhr. Glück­li­cher­wei­se wur­de das Kenn­zei­chen notiert, wes­halb die Poli­zei schnell die 35-jäh­ri­ge Ver­ant­wort­li­che ermit­teln konn­te. Sie hat­te an dem Renault Sach­scha­den von etwa 750 Euro angerichtet.

Auto­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Mon­tag, gegen 13.00 Uhr, wur­de in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein 32-jäh­ri­ger Auto­fah­rer im Rah­men einer Laser­kon­trol­le einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest, ein Urin­test ver­lief eben­falls posi­tiv, wes­halb sich der Mann einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen musste.

Unbe­kann­te Män­ner grei­fen grund­los Pas­san­ten an

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend, kurz vor 20.00 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass in der Platt­ner­gas­se ein etwa 28-jäh­ri­ger Mann, ca. 165 cm groß, schlank mit dun­kel­blon­den, extrem kurz rasier­ten Haa­ren, einen Fuß­gän­ger ange­grif­fen hat. Grund hier­für war, dass der Unbe­kann­te an eine Haus­wand uri­nie­ren woll­te, was sich der Geschä­dig­te ver­bat. Dar­auf­hin nahm der Täter das Han­dy des Man­nes ab, was er aber wie­der bekam. Anschlie­ßend ver­pass­te er ihm noch einen Kopf­schlag zwi­schen die Augen, bevor er mit sei­nem Kum­pel in einem Taxi davon­fuhr. Der Geschä­dig­te erlitt durch den Angriff eine Platzwunde.

30-Jäh­ri­ger berührt jun­ge Frau unsittlich

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz vor 01.00 Uhr, wur­de die Poli­zei zu einem Club in die Sand­stra­ße geru­fen. Dort wur­de eine jun­ge Frau von einem 30-jäh­ri­gen Mann auf der Tanz­flä­che an Hüft- und Brust­be­reich unsitt­lich berührt, was der Ange­trun­ke­ne trotz Auf­for­de­rung nicht unter­ließ. Er brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 1,2 Pro­mil­le und muss sich wegen sexu­el­ler Belä­sti­gung straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Mon­tag­nach­mit­tag öff­ne­te ein 48-Jäh­ri­ger den Kar­ton eines Zusatz­ak­kus, einer soge­nann­ten „Power­bank“, und steck­te die­se in sei­ne Jacken­ta­sche. Anschlie­ßend ver­ließ er den Dro­ge­rie­markt ohne die Ware im Wert von knapp 25 Euro zu bezah­len. Am Aus­gang ertön­te ein aku­sti­scher Alarm, wes­halb er von einer Mit­ar­bei­te­rin zurück in den Laden gebe­ten wur­de. Der Laden­dieb wird zur Anzei­ge gebracht und erhält Hausverbot.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STRUL­LEN­DORF. Ein LKW-Fah­rer ver­liert am Mon­tag­nach­mit­tag wäh­rend der Fahrt auf der St 2188 bei Strul­len­dorf eine Eis­plat­te von sei­nem Fahr­zeug. Die­se trifft die Wind­schutz­schei­be eines ent­ge­gen­kom­men­den Pkws und beschä­digt die­se, sodass der Fah­rer leich­te Ver­let­zun­gen erlitt. Der Fah­rer des Lkws setz­te sein Fahrt fort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.000 Euro zu küm­mern. Ein Zeu­ge, wel­cher hin­ter dem Lkw fuhr, konn­te sich das Kenn­zei­chen des Ver­ur­sa­chers merken.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Auf­grund unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit auf die Leit­plan­ke gefahren

Bam­berg. Am Mon­tag­mor­gen befuhr der 38-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­trans­por­ters die A73 in Rich­tung Feucht. Offen­sicht­lich auf­grund unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit war er mit der Ver­kehrs­si­tua­ti­on auf Höhe der Aus­fahrt Mem­mels­dorf über­for­dert, brem­ste über­zo­gen und kam dabei ins Schleu­dern. Dabei geriet der Klein­trans­por­ter auf die auf­stei­gen­de Leit­plan­ke und die Fahrt des Klein­trans­por­ters ende­te erst nach eini­gen Metern Rutsch­fahrt auf der Leit­plan­ke in einer Ver­kehrs­zei­chen­an­la­ge. Der Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se, doch der Gesamt­scha­den wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Auf­grund Stra­ßen­reif ins Schleu­dern gekommen

Brei­ten­güß­bach. Am Mon­tag­abend rech­ne­te der 20-jäh­ri­ge Fah­rer eines Ford auf der A73 nicht mit den win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­sen und fuhr in der Aus­fahrt Brei­ten­güß­bach-Mit­te nicht mit ange­pass­ter Geschwin­dig­keit. Des­halb geriet er ins Schleu­dern und stieß gegen einen Wild­schutz­zaun. Er hat­te dabei noch Glück, denn er blieb unver­letzt und auch der Gesamt­scha­den hält sich mit geschätz­ten 1.500 Euro noch in Grenzen.

Schlei­er­fahn­der beson­ders erfolgreich

Eggols­heim. Die Bam­ber­ger Schlei­er­fahn­der konn­ten wie­der einen Erfolg ver­bu­chen, als sie am Mon­tag­mor­gen einen mol­da­wi­schen Renault mit drei jun­gen Män­nern (28, 23 und 19 Jah­re) kon­trol­lier­ten. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass gegen den Fah­rer zwei Haft­be­feh­le und eine Auf­ent­halts­er­mitt­lung, sowie gegen den Bei­fah­rer eben­falls eine Auf­ent­halts­er­mitt­lung, alle­samt auf­grund Eigen­tums­de­lik­ten bestand. Wei­ter­hin konn­te die Grup­pe als poli­zei­lich gesuch­te Täter eines Laden­dieb­stahls vom Som­mer im Bereich Krum­bach iden­ti­fi­ziert wer­den. Da der älte­re Fah­rer die bei­den Ersatz­frei­heits­stra­fen der Haft­be­feh­le nicht durch Geld­zah­lun­gen abwen­den konn­te, wur­de er in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt ein­ge­lie­fert. Die bei­den jün­ge­ren Mit­fah­rer konn­ten ihren Weg nach erfolg­ter Sach­be­ar­bei­tung wie­der fortsetzen.

Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Firmengebäude

BAY­REUTH. Unbe­kann­te haben sich Zutritt zu einer Fir­ma ver­schafft. Sie ent­wen­de­ten Bar­geld und Gegen­stän­de im vier­stel­li­gen Bereich.

In der Zeit von Sonn­tag auf Mon­tag sind Unbe­kann­te in ein Fir­men­ge­län­de an der Feu­er­wa­che ein­ge­drun­gen. Nach­dem sie den Maschen­draht­zaun über­wun­den hat­ten, bra­chen sie die Hin­ter­tür der Fir­ma auf. Sie durch­wühl­ten ver­schie­de­ne Büros und ent­wen­de­ten anschlie­ßend unter­schied­lich­ste Gegen­stän­de. Neben Bar­geld zähl­ten auch Arbeits­ge­rä­te und Kup­fer­roh­re zum Die­bes­gut. Der Gesamt­wert befin­det sich im vier­stel­li­gen Bereich. Zudem hin­ter­lie­ßen sie einen Sach­scha­den von cir­ca 1000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Ein 18-jäh­ri­ger Mann fuhr Mon­tag­mit­tag mit sei­nem Sko­da Okta­via auf der Pretz­fel­der Stra­ße in Rich­tung Pretz­feld. Als er nach links in die Unte­re Baye­ri­sche Gas­se abbie­gen woll­te, über­sah er auf­grund der Son­nen­ein­strah­lung eine ent­ge­gen­kom­men­de 44-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Seat und es kam zum Zusam­men­stoß. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand, aller­dings ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 10000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mon­tag gegen 18 Uhr woll­te eine 57-jäh­ri­ge Sub­a­ru-Fah­re­rin auf der B470 in Rich­tung Wim­mel­bach auf­grund eines Staus wen­den. Dabei konn­te ein aus Wim­mel­bach kom­men­der 26-Jäh­ri­ger sei­nen VW nicht mehr recht­zei­tig brem­sen, sodass es zum Zusam­men­stoß kam. Alle Unfall­be­tei­lig­ten wur­den vom Ret­tungs­dienst leicht ver­letzt u. a. mit Prel­lun­gen in nahe­ge­le­ge­ne Kli­ni­ken ver­bracht. Der Gesamtsach­scha­den beläuft sich auf ca. 20.000,00 Euro.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Bereits in der Zeit von Diens­tag, 29.11.2022 bis Don­ners­tag, 01.12.2022 ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein mit Schloss gesi­cher­tes Her­ren­rad aus dem Fahr­rad­stän­der am Bahn­hofs­platz. Beim Die­bes­gut han­delt es sich um ein oran­ges Moun­tain­bike, Marke/​Typ: Rockymountain/​Growler 730, im Wert von ca. 300.- Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­rads nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Zeit von Frei­tag, ca. 10:30 Uhr bis Mon­tag, ca. 13:45 Uhr besprüh­ten bis­lang unbe­kann­te Täter das Pump­werk in der Stra­ße „Am Trup­pach“ mit ver­schie­de­nen Sprü­chen und nutz­ten dafür schwar­zen Lack. Die Sprüh­do­sen wur­den vor Ort zurück­ge­las­sen. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se machen kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Vor­fahrt missachtet

HOCH­STADT AM MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Etwa 8.000 Euro Sach­scha­den ent­stan­den bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Mon­tag­vor­mit­tag an der Ein­mün­dung Bayernstraße/​Hauptstraße ereig­ne­te. Ein 25-jäh­ri­ger Renault-Fah­rer kam aus der Bay­ern­stra­ße und bog nach rechts in die Haupt­stra­ße ein. Hier­bei über­sah er einen von links kom­men­den und vor­fahrt­be­rech­tig­ten Lkw und es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.

Auf­fahr­un­fall mit rund 9.000 Euro Sachschaden

LICH­TEN­FELS. Rund 9.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Auf­fahr­un­falls, der sich am Mon­tag­mor­gen in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße ereig­ne­te. Eine 30-jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin bemerk­te zu spät, dass eine vor ihr fah­ren­de Sko­da-Fah­re­rin an der Ein­mün­dung zum Unte­ren Burg­berg ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen muss­te. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall niemand.