Pflanz­ak­ti­on zum Abschluss der Maßnahme

Mit einer Pflanz­ak­ti­on am heu­ti­gen Tag hat das Was­ser­wirt­schafts­amt Hof die Rena­tu­rie­rung der Ölschnitz zum Roten Main bei Alt­müh­le (Neun­kir­chen am Main; Gde. Wei­den­berg) abge­schlos­sen. Noch im Juli 2022 war die Ölschnitz an die­ser Stel­le begra­digt, struk­tur­arm und nicht durch­gän­gig für Fische und ande­re Was­ser­le­be­we­sen. Inner­halb von sie­ben Wochen wur­de das rund 440 Meter lan­ge Teil­stück der Ölschnitz wie­der in sein ursprüng­li­ches Tal zurück­ver­legt und auf cir­ca 680 Meter verlängert.

Damit ist ein neu­er Lebens­raum für Tie­re und Pflan­zen ent­stan­den. Ziel des Frei­staats Bay­ern ist es, Flüs­se und Bäche wie­der in einen guten öko­lo­gi­schen Zustand zu ver­set­zen. Struk­tur­rei­che Gewäs­ser hel­fen mit, Was­ser in der Land­schaft zurück­zu­hal­ten und den Was­ser­haus­halt zu sta­bi­li­sie­ren. Die Bepflan­zung ent­lang der Ufer dient der Beschat­tung der Gewäs­ser, Sie ver­hin­dert, dass sich Flüs­se und Bäche im Som­mer zu stark aufheizen.

Bei eisi­gem Win­ter­wet­ter aber strah­len­dem Son­nen­schein pflanz­te die Lei­te­rin des Was­ser­wirt­schafts­am­tes Hof, Frau Gabrie­le Merz gemein­sam mit dem Zwei­ten Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Wei­den­berg, Herrn Gün­ter Dörf­ler im Bei­sein von Ver­tre­tern der bau­aus­füh­ren­den Fir­ma und Anwoh­nern drei Lin­den­bäu­me zum Abschluss der Maßnahme.

Die Gesamt­ko­sten der Maß­nah­me in Höhe von rund 350.000 Euro wur­den vom Frei­staat Bay­ern über­nom­men. Die Bau­ar­bei­ten führ­te die Fa. Erd­bau Zeit­ler aus Kem­nath durch.