Am frü­hen Sonn­tag­abend erleb­te der Göß­wein­stei­ner Weih­nachts­markt einen Mas­sen­an­sturm. Der Haupt­grund dafür war sicher­lich der Auf­tritt des Nürn­ber­ger Christ­kinds Tere­sa Wind­schall die vom Rat­haus­bal­kon den welt­be­rühm­ten Pro­log vor­trug und anschlie­ßend die Kin­der vor dem Rat­haus mit Süßig­kei­ten beschenkte.

Emp­fan­gen wur­de Tere­sa Winds­hall von Zwei­tem Bür­ger­mei­ster Georg Bau­ern­schmidt (SPD), Drit­tem Bür­ger­mei­ster Man­fred Hän­chen (CSU), Markt­ge­mein­de­rä­tin Danie­la Drum­mer (FW) und Tou­ris­mus­chefin Moni­ka Merz der es zu ver­dan­ken ist das erst­mals ein Nürn­ber­ger Christ­kind zum Göß­wein­stei­ner Weih­nachts­markt kam. Nach ihrem Auf­tritt trug sich Tere­sa Wind­schall stil­echt mit Gold­stift in das Gol­de­ne Buch des Mark­tes Göß­wein­stein mit fol­gen­den Wor­ten ein: „Vie­len Dank für den tol­len Emp­fang in Göß­wein­stein. Es bedeu­tet mir sehr viel, das ich heu­te als erstes Nürn­ber­ger Christ­kind den Markt mit mei­nem Pro­log berei­chern konn­te. Ich wün­sche Ihnen allen Fro­he Weih­nach­ten. Ihr Christ­kind Tere­sa Wind­schall.“ Wie die 18-jäh­ri­ge Gym­na­sia­stin, die von ihrer Mut­ter beglei­tet wur­de, selbst sag­te war sie das erste Mal in Göß­wein­stein. Man erfuhr auch das gol­de­ne Kro­ne des Nürn­ber­ger Christ­kinds ziem­lich schwer ist und 900 Gramm wiegt. Am Sams­tag­abend hat­te bereits der Baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber (FW) dem Göß­wein­stei­ner Weih­nachts­markt einen Besuch abge­stat­tet. Eröff­net wur­de der Markt vom Göß­wein­stei­ner Christ­kind Jen­ni­fer Koch aus Forch­heim mit ihren Engeln. Auch das son­sti­ge Rah­men­pro­gramm konn­te sich sehen und vor allem hören las­sen. So trat neben dem Musik­ver­ein Göß­wein­stein auch das Saxo­pho­ne Sep­tett „Sax´n Die“ aus Pot­ten­stein auf, eine Mär­chen­er­zäh­le­rin erfreu­te die Kin­der und der Niko­laus und der Göß­wein­stei­ner Nacht­wäch­ter tra­ten auf.