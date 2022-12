LICH­TEN­FELS. Am spä­ten Sonn­tag­abend kam es in Lich­ten­fels zu einem Fahr­zeug­brand. Zwei wei­te­re Autos wur­den in Mit­lei­den­schaft gezogen.

In den Sonn­tag­abend­stun­den wur­de gegen 22 Uhr ein bren­nen­des Fahr­zeug in der Gold­berg­stra­ße mit­ge­teilt. Die Flam­men grif­fen schnell auf den dane­ben gepark­ten Audi über. Ein wei­te­res Fahr­zeug wur­de durch die Hit­ze beschä­digt, ehe die Feu­er­wehr den Brand löschen konn­te. Der Sach­scha­den befin­det sich weit jen­seits der 10.000 Euro Marke.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg prüft im Rah­men der Ermitt­lun­gen auch einen mög­li­chen Zusam­men­hang zu wei­te­ren Brand­fäl­len in der Umgebung.

Per­so­nen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 09561/645–0 zu melden.