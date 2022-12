Imp­fun­gen ab Janu­ar 2023 nur noch bei nie­der­ge­las­se­nen Ärzten

Die Coro­na-Impf­zen­tren in Stadt und Land­kreis bie­ten noch bis Ende Dezem­ber allen Impf­wil­li­gen die Mög­lich­keit, sich bei frei­er Impf­stoff­wahl ohne Ter­min­ver­ga­be imp­fen zu las­sen. Ange­bo­ten wer­den dort die ange­pass­ten mRNA-Impf­stof­fe von Bio­n­tech und Moder­na sowie der pro­te­in­ba­sier­te Impf­stoff Nuva­xo­vid und der Tot­impf­stoff Valneva.

Die vom BRK Kreis­ver­band Bay­reuth betrie­be­nen Impf­zen­tren in Bay­reuth – in der Hin­den­burg­stra­ße 10, geöff­net von Mon­tag bis Frei­tag, jeweils von 8 bis 14 Uhr – und Peg­nitz – in der Wies­wei­her­hal­le, geöff­net frei­tags von 15 bis 18 Uhr sowie sams­tags (nicht an Hei­lig­abend) und sonn­tags von 10 bis 15 Uhr – haben den letz­ten Öff­nungs­tag am 30. Dezem­ber. Im Impf­zen­trum der SKS Ambu­lanz in den Bay­reu­ther Stadt­bad­turn­hal­len, das regu­lär diens­tags bis sams­tags von 11 bis 18 Uhr öff­net– ist am 24.12., am 30.12. sowie letzt­ma­lig am 31. Dezem­ber nur zeit­lich redu­ziert jeweils von 9 bis 14 Uhr geöff­net. Alle Impf­zen­tren in Stadt und Land­kreis Bay­reuth blei­ben an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen (25. und 26.12.) geschlossen.

Ab Janu­ar 2023 lie­gen Coro­na-Imp­fun­gen kom­plett in Hän­den der nie­der­ge­las­se­nen Ärz­tin­nen und Ärzte.