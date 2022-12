The Best of Black Gos­pel gibt auf ihrer „Mis­si­on Hope“-Tour ein Gast­spiel in Bay­reuth und ist somit das Gos­pel­kon­zert­er­eig­nis in die­sem Jahr!

Die her­vor­ra­gen­de Qua­li­tät der Mit­glie­der des Cho­res zeich­net sich auch durch Fern­seh­auf­trit­te in den ARD- und ZDF-Sen­dun­gen mit Tho­mas Gott­schalk, José Car­re­ras, Micha­el „Bul­ly“ Her­big, Car­men Nebel oder Flo­ri­an Sil­be­rei­sen aus.

Der Gos­pel­chor besteht aus einer Aus­wahl der besten Gos­pel­sän­ger und Sän­ge­rin­nen der USA. Die Aus­nah­me­künst­ler bie­ten die bekann­te­sten und schön­sten Gos­pel­songs in einem sehr emo­tio­na­len zwei­stün­di­gen Pro­gramm mit garan­tier­tem Gänsehautfeeling.

Das Kon­zert fin­det am Sa, 21.01.2023 in der Stadt­kir­che Hei­lig Drei­fal­tig­keit in Bay­reuth statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Kar­ten­prei­se betra­gen im Vor­ver­kauf 32,- €.

Ein­tritts­kar­ten gibt es u.a. in der Touristinformation/​Theaterkasse Bay­reuth 0921–690 01, Nord­bay­ri­scher Kurier 0921–29 41 18, ADAC-Geschäfts­stel­le 0800–510 11 12, FIRST Rrei­se­bü­ro 0921–75 95 00 sowie den bekann­ten Reservix‑, Even­tim- sowie OK-Ticket-Vorverkaufsstellen.