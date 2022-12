Live-Auf­tritt und Bei­trag vom Pro­ben­be­such von Vol­ker Heißmann

Kin­der vom Bam­ber­ger Zir­kus Gio­van­ni tre­ten am Frei­tag, 16. Dezem­ber 2022 (20.15 Uhr) live in der Stern­stun­den-Gala im BR Fern­se­hen auf. Die Trup­pe der jun­gen Arti­stin­nen und Arti­sten besteht aus Kin­dern mit und ohne Beein­träch­ti­gun­gen. Beim Zir­kus Gio­van­ni wer­den sie gemein­sam zu Büh­nen­stars. Vor dem Auf­tritt stellt ein Bei­trag die Hin­ter­grün­de der Ein­rich­tung des Don Bos­co Jugend­werks Bam­berg vor. Seit 1994 setzt sie das Medi­um Zir­kus in der (heil-) päd­ago­gi­schen Arbeit mit jun­gen Men­schen ein. Stern­stun­den unter­stützt den Zir­kus finan­zi­ell. Für den Bei­trag hat Stern­stun­den-Mode­ra­tor Vol­ker Heiß­mann die Kin­der Melo­dy und Fatich, die in einer heil­päd­ago­gi­schen Wohn­grup­pe der Sale­sia­ner in Bam­berg leben, zu einem Trai­ning im Zir­kus begleitet.

Die Stern­stun­den-Gala

Die Stern­stun­den-Gala ist krö­nen­der Höhe­punkt des Spen­den­ma­ra­thons am BR Stern­stun­den-Tag. Mode­ra­to­rin San­dra Rieß und Mode­ra­tor Vol­ker Heiß­mann stel­len Enga­gier­te vor, die Kin­dern hel­fen, spre­chen mit pro­mi­nen­ten Pro­jekt­pa­ten und begrü­ßen vie­le musi­ka­li­sche Stars, dar­un­ter: Rock’n’Roll-Legende Peter Kraus, Sän­ge­rin und Schau­spie­le­rin Yvonne Cat­ter­feld, die Band Drei­vier­tel­blut rund um Sän­ger Seba­sti­an Horn und der neue Stern am Pophim­mel Alex­an­der Eder. Ab 20.15 Uhr wird die „Stern­stun­den-Gala“ live aus der Nürn­ber­ger Fran­ken­hal­le gesendet.

„Stern­stun­den 2022“ am Frei­tag, 16. Dezem­ber 2022

Am Frei­tag, 16. Dezem­ber 2022 ist BR Stern­stun­den­tag. Auf allen Hör­funk-Wel­len, im BR Fern­se­hen und online wird über Stern­stun­den-Pro­jek­te berich­tet. Von 6 Uhr mor­gens bis ca. 23.15 Uhr sind Spen­den­te­le­fo­ne frei­ge­schal­tet. Auch online kann auf br​.de/​s​t​e​r​n​s​t​u​n​den gespen­det werden.

Stern­stun­den – ein ver­läss­li­cher Part­ner für Kin­der in Not

Seit 1993 setzt sich Stern­stun­den, eine Hilfs­ak­ti­on mit dem Baye­ri­schen Rund­funk, für Not lei­den­de Kin­der in Bay­ern, Deutsch­land und auf der gan­zen Welt ein. Ein­mal jähr­lich im Dezem­ber wid­met der Baye­ri­sche Rund­funk einen gan­zen Tag lang sein Pro­gramm Stern­stun­den. Im Fern­se­hen, Online und in den Hör­funk­wel­len wird über Pro­jek­te, die von Stern­stun­den unter­stützt wer­den, berich­tet und zu Spen­den auf­ge­ru­fen. Seit der Grün­dung konn­te Stern­stun­den e. V. dank der Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er rund 342 Mil­lio­nen Euro sam­meln und damit 3697 Pro­jek­te fördern.

Spen­den­hot­line am 16.12. von 6.00 bis ca. 23.15 Uhr: 0137 – 10 10 200 für 14 Cent pro Anruf aus dem deut­schen Fest­netz. Mobil­funk­prei­se kön­nen abweichen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.br​.de/​s​t​e​r​n​s​t​u​n​den und www​.stern​stun​den​.de