Zum Brand meh­re­rer PKW wur­den wir gestern Abend gegen 21:57 Uhr zusam­men mit der Kreis­brand­in­spek­ti­on, sowie Ret­tungs­dienst und Poli­zei Ober­fran­ken alar­miert. Vor Ort bestä­tig­te sich die gemel­de­te Lage. Zwei PKW stan­den in Voll­brand – das Feu­er droh­te auf wei­te­re PKW über­zu­grei­fen. Unser Ein­satz­füh­rungs­dienst ließ daher wei­te­re Kräf­te und Fahr­zeu­ge unse­rer Wehr nach­alar­mie­ren. Dies soll­te sich spä­ter, nicht nur für die­sen Ein­satz als rich­tig her­aus­stel­len. Am Ein­satz­ort wur­de durch unser erst­ein­tref­fen­des Lösch­fahr­zeug eine umfang­rei­che Brand­be­kämp­fung ein­ge­lei­tet. Ein Trupp ging unter Atem­schutz mit dem 1. C‑Rohr zur Bekämp­fung des Bran­des vor, ein zwei­ter Trupp mit dem 2. C‑Rohr nahm sich den Schutz der ande­ren PKW in einer Rie­gel­stel­lung an. Dadurch konn­te der Brand zügig gelöscht und ein voll­stän­di­ges Über­grei­fen auf wei­te­re Fahr­zeu­ge ver­hin­dert wer­den. Neben den zwei aus­ge­brann­ten PKW, wur­de nur ein wei­te­res Fahr­zeug beschä­digt. Zwi­schen­zeit­lich küm­mer­ten wir uns um die Was­ser­ver­sor­gung, den Schutz der Kana­li­sa­ti­on vor aus­lau­fen­den Betriebs­stof­fen, sowie die Betreu­ung der zwi­schen­zeit­lich hin­zu­ge­kom­me­nen Kon­zert­be­su­cher aus dem Stadt­schloss, zu wel­chen die Fahr­zeu­ge gehörten.

Noch wäh­rend der letz­ten Arbei­ten kam es dann gegen 23:34 Uhr zu einem wei­te­ren Alarm in der Innen­stadt. In der Bahn­hof­stra­ße brann­ten meh­re­re Müll­ton­nen an einem Gebäu­de. Ein Teil der Kräf­te wur­de daher von der ersten Ein­satz­stel­le abge­zo­gen und konn­te wenig spä­ter vor Ort das Feu­er löschen. Eine wei­te­re Brand­aus­brei­tung konn­te auch hier ver­hin­dert wer­den, ledig­lich die Gebäu­de­fas­sa­de wur­de etwas in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Die Wie­der­her­stel­lung der Ein­satz­be­reit­schaft dau­er­te bis 01:00 Uhr an. Und auch heu­te gibt es noch eini­ges zu tun, z.B. die Rei­ni­gung der kon­ta­mi­nier­ten Ein­satz­klei­dung ist Teil eines sol­chen Ein­sat­zes. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che in bei­den Fäl­len übernommen.

Hol­ger Reinlein