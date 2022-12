Sel­ber Wöl­fe vs. Kas­sel Hus­kies 2:4 (1:3; 1:1; 0:0)

Die Sel­ber Wöl­fe ver­schla­fen gegen den Spit­zen­rei­ter das erste Drit­tel. Nach der ersten Pau­se sind die Wöl­fe deut­lich bes­ser ein­ge­stellt und hal­ten das Spiel offen. Chan­cen, das Spiel noch ein­mal zu dre­hen, boten sich den Wöl­fen. Nut­zen konn­ten sie sie an die­sem Abend jedoch lei­der nicht. Die Zuschau­er kamen den­noch auf ihre Kosten, sahen sie doch eine von bei­den Sei­ten sehr inten­siv geführ­te Par­tie, die Play­off-Cha­rak­ter hatte.

Die Hus­kies zün­den den Turbo

Die Gäste aus Kas­sel drück­ten von Beginn an mäch­tig aufs Gas­pe­dal und brach­ten mit ihrem aggres­si­ven Fore­checking die Wöl­fe-Abwehr ein ums ande­re Mal in Ver­le­gen­heit. Doch die erste gro­ße Chan­ce des Spiels gehör­te den Wöl­fen. Urplötz­lich gelang­te die Schei­be zum völ­lig frei vor dem Kas­se­ler Tor ste­hen­den McN­eill, der aber mit der Rück­hand kei­ne Chan­ce hat­te, den Puck am Gäste­tor­hü­ter vor­bei­zu­brin­gen. So waren es die Hus­kies, die zuerst auf die Anzei­ge­ta­fel kamen. McGau­ley erkämpf­te sich die Schei­be und leg­te quer auf Keck, der das 0:1 besorg­te. Beim 0:2 durch Rib­nitz­ky war es ein gewon­ne­ner Zwei­kampf an der blau­en Linie, der den Tref­fer ermög­lich­te. Doch die Wöl­fe gaben sich nicht geschla­gen, kamen durch McN­eill im Nach­schuss in der 12. Minu­te noch ein­mal auf 1:2 her­an. Die Kas­se­ler inve­stier­ten wei­ter läu­fe­risch viel und belohn­ten sich mit dem 1:3 durch Lowry. Erwäh­nens­wert noch zwei Faust­kämp­fe allein in den ersten 20 Minu­ten: Zunächst duel­lier­ten sich Wolt­mann und Tschwa­now, spä­ter Van­tuch und Lowry.

Wöl­fe kämp­fen sich zurück in die Partie

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt hat­ten sich die Wöl­fe deut­lich bes­ser auf die Spiel­wei­se der Hus­kies ein­ge­stellt und es ent­wickel­te sich eine offe­ne Par­tie. Als Fla­de 2+2 Straf­mi­nu­ten wegen hohen Stocks auf­ge­brummt bekam, stemm­ten sich die Wöl­fe dem Kas­se­ler Power­play mit aller Kraft ent­ge­gen und ver­hin­der­ten einen wei­te­ren Gegen­tref­fer. Van­tuch hat­te kurz vor Ende der Stra­fe sogar in Unter­zahl die Chan­ce auf den Anschluss­tref­fer, ver­gab die­se aller­dings. Kaum war Selb wie­der kom­plett, zog Schwam­ber­ger die Schei­be knapp über das Gäste­ge­häu­se. Mit­ten in die­ser Sel­ber Drang­pha­se dann die kal­te Dusche: Die Hus­kies stell­ten per Kon­ter den Spiel­stand auf 1:4. Soll­te das Spiel etwa schon gelau­fen sein? Mit­nich­ten, denn nur Sekun­den spä­ter lenk­te Schwam­ber­ger einen Kania-Schuss zum 2:4 in die Maschen. Auf­re­gung gab es dann noch ein­mal 4 Minu­ten vor Drit­telen­de: Detsch check­te Red­dick mit Anlauf gegen den Kopf, doch die Unpar­tei­ischen konn­ten kei­ne Regel­wid­rig­keit erkennen.

Wöl­fe kom­men nicht noch ein­mal ran

Im letz­ten Spiel­ab­schnitt ver­such­ten die Wöl­fe noch ein­mal alles, doch ein wei­te­rer Tref­fer soll­te den Haus­her­ren – auch auf­grund der cle­ver defen­siv ste­hen­den Kas­se­ler – nicht gelin­gen. Mel­ni­kov, McN­eill und Miglio hat­ten zumin­dest den Anschluss­tref­fer auf dem Schlä­ger, ver­zo­gen aber knapp oder schei­ter­ten an Kiel­ly im Husky-Tor.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik