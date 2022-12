Am Nach­mit­tag des zwei­ten Sonn­tags im Advent war­te­ten die Kon­zert­be­su­cher in gespann­ter und stim­mungs­vol­ler Atmo­sphä­re auf die Eröff­nung des tra­di­tio­nel­len Kon­zerts, wel­ches in der Pfarr­kir­chen St. Peter und Paul vom Musik­ver­ein Zap­fen­dorf ver­an­stal­tet wurde.

Nach den Begrü­ßungs­wor­ten von Pfar­rer Schür­rer erhob der neue Diri­gent des Orche­sters Die­ter Schwartz den Diri­gen­ten­stab und gab den Ein­satz für das Eröff­nungs­stück. Die sanf­ten Trom­meln des Litt­le Drum­mer Boy (T. Berg­hoff) erreich­ten die Zuhö­rer und erfüll­ten den Kir­chen­raum mit weih­nacht­li­chen Klän­gen. Dar­auf folg­te ein leben­di­ges Arran­ge­ment der belieb­ten Erfolgs­num­mer The Saint’s Hal­le­lu­jah von L. Hen­der­son, was in den Besu­cher­rei­hen für fröh­li­che, beschwing­te Stim­mung sorg­te. Mit der Film­mu­sik zu Les Misé­ra­bles (W. Bar­ker) führ­te das Orche­ster eines sei­ner Haupt­wer­ke des Abends auf. Im Cho­ral Wie soll ich dich emp­fan­gen (J.S. Bach) spiel­ten in der ersten Stro­phe die Holzin­stru­men­te, in der zwei­ten die Blech­blä­ser, bevor in der drit­ten das Gesamtor­che­ster erklang. Wei­te­re Höhe­punk­te im Pro­gramm waren unter ande­rem das den schwin­den­den Glet­schern gewid­me­te bedeu­tungs­schwe­re Werk Schmel­zen­de Rie­sen (A. Kof­ler) und das Stück Arcus (T. Kra­as), wel­ches von einer aben­teu­er­li­chen Rei­se eines Jun­gen über den Regen­bo­gen han­delt. Die welt­be­rühm­te Musik aus Drei Hasel­nüs­se für Aschen­brö­del (K. Svo­bo­da) ent­führ­te die Zuhö­rer in eine ver­schnei­te Mär­chen­welt. Mit einer zwei­ten Zuga­be, dem bekann­ten Weih­nachts­lied Mary’s Boy Child (K. Vlak), ver­ab­schie­de­ten sich die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker von ihren Gästen und luden noch zum gemein­sa­men Ver­wei­len bei Punsch und Plätz­chen um die Kir­che her­um ein.