Nick Miglio bleibt die kom­men­den bei­den Sai­sons Bestand­teil des Wolfsrudels

Die Ver­ant­wort­li­chen der Sel­ber Wöl­fe stel­len schon früh­zei­tig die Wei­chen für die Zukunft. Vor ein paar Tagen unter­zeich­ne­te Tops­corer Nick Miglio einen Ver­trag bis zum Ende der Sai­son 2024/2025. Somit wur­de ein wei­te­rer Eck­pfei­ler für den zukünf­tig Wöl­fe-Kader gesetzt. Der Texa­ner scheint in Selb eine zwei­te Hei­mat gefun­den zu haben und hat in den kom­men­den bei­den Jah­ren noch so eini­ges vor.

Vom Spie­ler des Jah­res der Ober­li­ga Süd zum Lei­stungs­trä­ger in der DEL2 Nick Miglio war bereits einer der Garan­ten für den Auf­stieg in die DEL2. In der Mei­ster­sai­son 2020/2021 wur­de der US-Boy zum Spie­ler des Jah­res der Ober­li­ga Süd gewählt, war der beste Tor­schüt­ze und der punkt­be­ste Spie­ler der Liga. Dass sich der Links­schüt­ze auch eine Liga höher durch­set­zen könn­te, trau­ten ihm nicht vie­le zu. Doch Nick Miglio über­zeug­te alle Zweif­ler. Der Texa­ner arbei­tet hart an sich, kann auch in der DEL2 sei­ne Geschwin­dig­keit voll aus­spie­len, über­zeugt mit sei­nem prä­zi­sen Schuss und ist kör­per­lich prä­sent. Bei all sei­nen offen­si­ven Qua­li­tä­ten erle­digt der 31-Jäh­ri­ge auch sei­ne defen­si­ven Auf­ga­ben, so dass Nick ein sehr wert­vol­ler Kon­tin­gent­spie­ler in der DEL2 ist. Aktu­ell ist Nick Miglio mit 14 Toren und 13 Vor­la­gen acht­be­ster Scorer in der DEL2.

Wich­ti­ger Bau­stein im Team, der nicht mehr weg­zu­den­ken ist

Die Ver­ant­wort­li­chen der Sel­ber Wöl­fe sind hoch­zu­frie­den, dass sie Nick Miglio für wei­te­re 2 Jah­re in Selb bin­den konn­ten. Ser­gej Waß­mil­ler: „Nick ist ein ech­ter Lea­der im Team. Er gibt immer 100 Pro­zent. Sol­che Typen brauchst du in der Mann­schaft und sie sind bei mir immer will­kom­men. Ich bin sehr froh, dass er auch die näch­sten bei­den Jah­re bei uns im Team ist.“ Und auch Geschäfts­füh­rer Jür­gen Gol­ly ist voll des Lobes für den 31-jäh­ri­gen Voll­blut-Stür­mer: „Wir hat­ten Nick ja schon vor eini­gen Jah­ren mal für ein paar Wochen bei uns und muss­ten ihn lei­der wie­der gehen las­sen. Und schon damals habe ich gesagt, dass sich Nick in Deutsch­land durch­set­zen wird und habe es bedau­ert, dass wir ihn wie­der zie­hen las­sen muss­ten. Als sich dann 2020 die Gele­gen­heit erge­ben hat, ihn wie­der zu holen, haben wir natür­lich sofort zuge­schla­gen. Nick ist aus Selb nicht mehr weg­zu­den­ken und ich behaup­te mal, er wird sei­ne Kar­rie­re in Selb beenden.“

„Ich glau­be, ich habe hier mei­ne zwei­te Hei­mat gefunden“

Nicht weni­ger freut sich Nick Miglio über sei­ne Ver­trags­ver­län­ge­rung: „Ich freue mich sehr dar­über, für 2 wei­te­re Sai­sons unter­schrie­ben zu haben. Ich bin wirk­lich glück­lich über die Rich­tung, die die­se Orga­ni­sa­ti­on ein­schlägt, und möch­te auf all den Erfol­gen auf­bau­en, die wir hier hat­ten, seit­dem ich da bin. Ich habe das Gefühl, außer­halb von Texas hier eine zwei­te Hei­mat gefun­den zu haben. Und ich bin wirk­lich glück­lich, hier bei den Sel­ber Wöl­fen zu spie­len.“ Und Nicks Mis­si­on in Selb ist noch lan­ge nicht zu Ende, wie er uns vol­ler Ent­schlos­sen­heit ver­rät: „Wir wol­len zukünf­tig ein Play­off-Kan­di­dat sein und uns zu einem Spit­zen­team der Liga ent­wickeln. Wir wol­len ein Stand­ort wer­den, der gute Eis­hockey­spie­ler anzieht. Und per­sön­lich möch­te ich der Mann­schaft hel­fen, Spie­le zu gewin­nen und einer der Tops­corer und domi­nan­te­sten Spie­ler der Liga zu sein.“

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – seit 2020/2021

Nicho­las Miglio

Geburts­tag: 5.11.1991

Geburts­ort: San Anto­nio, Texas, USA

Grö­ße: 1,85 m

Größe: 1,85 m

Gewicht: 86 kg

Spie­le, Tore, Vor­la­gen, Strafen Sel­ber Wöl­fe (Ober­li­ga) 53, 44, 40, 82 Sel­ber Wöl­fe (DEL2) 82, 39, 30, 101



Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Nick Miglio eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2022/2023.