Die Bam­ber­ger Bür­ger­na­del ist ein Gemein­schafts­pro­jekt. Mit ihrer Ver­lei­hung soll Dank und Aner­ken­nung für ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment öffent­lich aus­ge­spro­chen werden.

Ein Ehren­amt erfor­dert Zeit und Kraft, Aus­dau­er und Ver­läss­lich­keit. Nur durch Ehren­amt­li­che, die zum Woh­le ihrer Mit­men­schen agie­ren, ist unse­re Gesell­schaft lebens- und lie­bens­wert. In jüng­ster Ver­gan­gen­heit waren – bedingt durch die Coro­na-Pan­de­mie – vie­le Men­schen auf Hil­fe und ehren­amt­li­che Unter­stüt­zung ange­wie­sen und dies zeigt uns ein­mal mehr sehr deut­lich, wie wich­tig das Ehren­amt ist.

Vor­aus­set­zung für die Aus­zeich­nung mit der Bam­ber­ger Bür­ger­na­del ist ein mehr­jäh­ri­ges Enga­ge­ment zum Woh­le der Stadt Bam­berg und ihre Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Nicht erfor­der­lich ist dabei, dass das Enga­ge­ment in einem Funk­tio­närs­amt oder inner­halb eines Ver­eins oder einer Insti­tu­ti­on erbracht wird. Auch Ein­zel­in­itia­ti­ven kön­nen vor­ge­schla­gen werden.

Ger­ne wer­den ab sofort Vor­schlä­ge für mög­li­che Anwärter:innen der Bam­ber­ger Bür­ger­na­del ent­ge­gen­ge­nom­men. Die Preis­trä­ger des Jah­res 2022 wer­den von einer Jury ausgewählt.

Vor­schlä­ge mit schrift­li­cher Begrün­dung bit­ten wir an fol­gen­de Adres­se zu sen­den: Stadt Bam­berg, Ansprech­part­ne­rin: Anja Klü­ser-Macio­schek, Rat­haus Maxi­mi­li­ans­platz, 96047 Bam­berg oder per E‑Mail an: anja.​klueser@​stadt.​bamberg.​de