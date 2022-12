Die Jugend­ka­pel­le der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach (JUKA) lädt zu ihrem belieb­ten Kon­zert in der Vor­weih­nachts­zeit ein. Zusam­men mit dem Vor­or­che­ster wird die JUKA unter der Lei­tung von Harald Streit am Sonn­tag, 11. Dezem­ber 2022, um 17 Uhr ihr neu­es musi­ka­li­sches Pro­gramm im Rah­men eines Kon­zerts präsentieren.

„Wir freu­en uns auf hof­fent­lich vie­le Zuhö­rer am 3. Advents­sonn­tag in der Dr.-Stammberger-Halle“, sagt Harald Streit. Gemein­sam haben sich die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker auf die­ses Kon­zert­high­light vor­be­rei­tet – unter ande­rem mit einem „Trai­nings­la­ger“ im Jugend­gä­ste­haus Wirsberg, das groß­zü­gig vom För­der­ver­band der Musik­schu­le unter­stützt wurde.

Als Solist wird die­ses Jahr der Saxo­pho­nist Lars Nüt­zel zu hören sein eben­so wie Hel­ga und Vin­cent Lor­mes. Bei­de wer­den zusam­men mit der Jugend­ka­pel­le Schot­ti­sche Melo­dien auf ihren „Bag-Pipes“ (Dudel­säcke) zum Besten geben.

„Für unser Publi­kum haben wir vie­le tol­le Musik­stücke vor­be­rei­tet“, erklärt Streit. „Unser Reper­toire reicht von Aus­schnit­ten aus dem Musi­cal „König der Löwen“ bis hin zu ech­ten Klas­si­kern wie die „Mor­gen­stim­mung“ von Edvard Grieg. Popu­lä­re Mär­sche run­den unser abwechs­lungs­rei­ches Kon­zert­pro­gramm ab!“

Auch das Vor­or­che­ster unter der Lei­tung von Ilo­na Ram­ming wird mit tol­len Melo­dien das etwa zwei­stün­di­ge Kon­zert berei­chern, das in bewähr­ter Wei­se von Stadt­rat Simon Moritz mode­riert wird.

Die­ses Kon­zert ist das erste nach zwei­jäh­ri­ger pan­de­mie­be­ding­ter Pause.

Ein­tritts­kar­ten gibt es in der Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach in der Buch­bin­der­gas­se 5 – Rest­kar­ten sind am Sonn­tag ab 16 Uhr an der Kon­zert­kas­se in der Dr.-Stammberger-Halle erhältlich.