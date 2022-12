In unse­rer Online-Vor­trags­rei­he geben wir Anlei­tun­gen dazu, wie jeder Ein­zel­ne mit Hil­fe von Pho­to­vol­ta­ik, Bat­te­rie­spei­chern, Wär­me­pum­pen, Dämm-Maß­nah­men und der Elek­tro­mo­bi­li­tät einen oder meh­re­re Schrit­te für die Energie‑, Wär­me- und Mobi­li­täts­wen­de gehen und dabei auch noch Geld spa­ren kann. An den Vor­trä­gen kann jeder bequem online von zu Hau­se aus teil­neh­men. Eine wei­te­re gute Nach­richt: Die Teil­nah­me an den Vor­trä­gen ist kostenlos!

Fol­gen­de The­men ste­hen an nach­fol­gen­den Mitt­woch Aben­den um 19:30 Uhr auf der Agenda:

18. Janu­ar 2023: Pho­to­vol­ta­ik lohnt sich! Solar­strom vom Dach, für Mie­ter und Eigen­tü­mer, mit und ohne Speicher

01. Febru­ar 2023: Hei­zungs­mo­der­ni­sie­rung mit­tels Wär­me­pum­pen! Wie funk­tio­nie­ren sie? Was kosten sie? Wor­auf muss ich bei der Pla­nung achten?

08. Febru­ar 2023: Pack die Son­ne in den Tank! Wie gelingt die per­sön­li­che Mobilitätswende?

15. Febru­ar 2023: Bal­kon­so­lar­an­la­gen – Was brin­gen sie? Was ist zu beachten?

01. März 2023: Bat­te­rie­spei­cher – Wie sind sie zu dimen­sio­nie­ren? Was dür­fen sie kosten?

15. März 2023: Pho­to­vol­ta­ik-Strom vom Haus­dach – Wie pla­ne und errich­te ich mei­ne eige­ne Anlage?

29. März 2023: Heiz­ko­sten run­ter! Wie däm­me ich im Gebäudebestand?

Details und die Links zur Anmel­dung gibt es hier: www​.ener​gie​wen​de​-erlan​gen​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​en/

News­let­ter: Wenn Sie zukünf­tig kei­ne Ter­mi­ne und wich­ti­gen Ankün­di­gun­gen zur Ener­gie­wen­de und dem Kli­ma­schutz in der Regi­on ver­pas­sen wol­len, dann abon­nie­ren Sie ein­fach unse­ren News­let­ter unter: www​.ener​gie​wen​de​-erlan​gen​.de/​N​e​w​s​l​e​t​ter

Kon­takt:

Ener­gie­wen­de ER(H)langen e.V.

Ste­fan Jes­sen­ber­ger, 1. Vorsitzender

info@​Energiewende-​ERHlangen.​de

www​.Ener​gie​wen​de​-ERHlan​gen​.de