Am Sams­tag, 10. Dezem­ber 2022, führt das Land­rats­amt Bam­berg in der Zeit von 11:00 bis ca. 13:00 Uhr einen Pro­be­be­trieb der Feu­er­wehr­si­re­nen durch. In Zusam­men­ar­beit mit der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bam­berg-Forch­heim wer­den die ört­li­chen Sire­nen im Land­kreis aus­ge­löst, um deren Funk­ti­ons­tüch­tig­keit zu über­prü­fen. Das Land­rats­amt Bam­berg bit­tet die Bevöl­ke­rung um Verständnis.