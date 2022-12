Mehr Sicher­heit für die Jüng­sten im Straßenverkehr

Um den Schul­weg der jüng­sten Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und ‑teil­neh­mer noch siche­re­rer zu gestal­ten, instal­liert der Land­kreis Bam­berg im jähr­li­chen Wech­sel mit der Stadt Bam­berg im Umfeld von Schu­len Geschwin­dig­keits­an­zei­gen. Die­se erset­zen die bekann­ten „Gel­ben Mützen“.

Über vie­le Jah­re hin­weg wur­den zum Schul­jah­res­be­ginn an die Erst­kläss­le­rin­nen und Erst­kläss­ler der Grund­schu­len in Stadt und Land­kreis Bam­berg „Gel­be Müt­zen“ ver­teilt. Die­se soll­ten dar­auf auf­merk­sam machen, dass Neu­lin­ge im Stra­ßen­ver­kehr unter­wegs sind und zur Sen­si­bi­li­sie­rung der ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer beitragen.

Im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Jah­re haben sich die zustän­di­gen Fach­stel­len und Behör­den dar­auf ver­stän­digt, anstel­le die­ser Müt­zen künf­tig auf ande­re nach­hal­ti­ge­re Metho­den zur Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­si­cher­heit für die Jüng­sten im Stra­ßen­ver­kehr zu set­zen und gezielt im Umfeld von Schu­len Geschwin­dig­keits­an­zei­gen auf­zu­stel­len. Durch die­se sol­len die Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und ‑teil­neh­mer zu erhöh­ter Vor­sicht und zur Beach­tung der vor­ge­schrie­be­nen Höchst­ge­schwin­dig­keit ange­hal­ten werden.

Vor die­sem Hin­ter­grund hat der Land­kreis Bam­berg in die­sem Jahr zwei Geschwin­dig­keits­an­zei­gen für die Schu­len in Alten­dorf und Frens­dorf beschafft. Die­se wur­de bereits aus­ge­lie­fert und dort ent­spre­chend in Betrieb genom­men. Schon 2020 hat der Land­kreis Bam­berg Geschwin­dig­keits­an­zei­gen für zwei Schu­len in Schlüs­sel­feld und Lit­zen­dorf instal­liert. Bei der Aus­wahl der Stand­or­te wer­den stets die ver­kehrs­recht­li­chen Aspek­te einbezogen.

Das Pro­jekt wird im jähr­li­chen Wech­sel mit der Stadt Bam­berg durch­ge­führt und durch die Finan­zie­rung der Spar­kas­se Bam­berg sowie der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG erst ermöglicht.