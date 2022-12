Neben dem Vor­trag von Ste­fa­nie Grit­scher vom Land­rats­amt Lich­ten­fels stan­den bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Ver­ban­des für land­wirt­schaft­li­che Fach­bil­dung (vlf) Bad Staf­fel­stein im Lich­ten­fel­ser Stadt­teil Trieb auch Neu­wah­len an. Georg Schau­er aus Neu­dorf bei Ebens­feld wur­de zum neu­en ersten Vor­sit­zen­den gewählt. Er bewirt­schaf­tet einen Milch­vieh-/Acker­bau­be­trieb und ist als Lehr­be­auf­trag­ter an der Hoch­schu­le Wei­hen­ste­phan-Trie­s­dorf tätig. Mit Bir­git Zapf aus Bad Staffelstein/​Schönbrunn und Rudi Steu­er aus Burgkunstadt/​Hainzendorf wur­den bereits lang­jäh­rig bewähr­te Mit­glie­der der Vor­stand­schaft zu stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den gewählt. Beson­ders erfreu­lich ist die gelun­ge­ne Ver­jün­gung: Isa­bell Kre­mer aus Lichtenfels/​Roth und Johan­nes Knarr aus Neu­dorf bei Weis­main wer­den sich künf­tig in der Vor­stand­schaft, Johan­nes Kun­zel­mann aus Weismain/​Weiden und Jonas Bau­er aus Hoch­stadt am Main/​Reuth im Haupt­aus­schuss engagieren.

Sil­ber­nes Ver­bands­ab­zei­chen für Chri­sti­ne Rei­nin­ger vom AELF

Geehrt wur­de Chri­sti­ne Rei­nin­ger, die Bereichs­lei­te­rin Land­wirt­schaft am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach. Die­se hat­te vor Kur­zem bei der Bezirks­ver­samm­lung des vlf das sil­ber­ne Ver­bands­ab­zei­chen ver­lie­hen bekom­men. Dar­an erin­ner­ten Bir­git Zapf und Rudi Steu­er und bedank­ten sich für die gelei­ste­te Unter­stüt­zung vor allem bei der Orga­ni­sa­ti­on von Bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen der Frauengruppe.