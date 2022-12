Andre­as Küm­mert Duo „Always on the road“ am Sonn­tag, 11. Dezem­ber 2022 um 18 Uhr im Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Wohl sel­ten war der Mensch so unsicht­bar und so ein­sam inmit­ten aller ande­ren wie zu Zei­ten der Pan­de­mie und des Lock­downs. Das, was Andre­as Küm­mert auf dem neu­en Album „Sweet Obli­vi­on“ beschreibt, wird vie­len ver­mut­lich jetzt erst so wirk­lich deut­lich. Und dabei jedem auf sei­ne eige­ne Art und Wei­se. „Egal wie vie­le Wor­te du benutzt, du wirst dich nie zu 100% so aus­drücken kön­nen, wie der ande­re emp­fin­det“, weiß Andre­as. Des­halb lässt er die Musik für sich spre­chen. „Jeder asso­zi­iert das, was mit sich selbst und sei­nem eige­nen Leben ver­knüpft ist.“ Als Frei­geist und Indi­vi­dua­list weiß Andre­as wovon er spricht. 2013 hat er die TV-Casting­show „The Voice Of Ger­ma­ny“ gewon­nen. 2015 trat er als Sie­ger des deut­schen Vor­ent­scheids für den Euro­vi­si­on Song Con­test unter dem Mot­to „Unser Song für Öster­reich“ her­vor, ver­zich­te­te jedoch vor lau­fen­der Kame­ra auf sei­ne Teilnahme.

Seit eini­gen Jah­ren hat er sei­ne Geschicke kom­plett selbst in die Hand genom­men und kann sich auf sei­nem eige­nen Label Vomit Records künst­le­risch voll und ganz verwirklichen.

Kar­ten sind an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder unter www​.thea​terfi​f​ytfif​ty​.de.

Wei­te­re Infos zum Kon­zert gibt es hier.