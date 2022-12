Bay­reuth awaaf! Nach drei Jah­ren fin­den end­lich wie­der die 4 Tol­len Tage in Bay­reuth statt! Die Innen­stadt ver­wan­delt sich von 18. bis 21. Febru­ar in einen far­ben­fro­hen Schau­platz vol­ler Tanz­auf­trit­te, Markt­stän­de und när­ri­sche Ver­klei­dun­gen. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dür­fen sich auf ein bun­tes Faschings­trei­ben, Süßig­kei­ten-Stän­de, sowie den legen­dä­ren Faschings­um­zug am Sonn­tag freu­en. Das Prin­zen­paar Bian­ca I. und Hei­ko I. von der Faschings­ge­sell­schaft Schwarz-Weiß schwingt bis zum Ascher­mitt­woch das när­ri­sche Zep­ter. Auf der Akti­ons­büh­ne am Markt­platz bie­ten die Faschings­ge­sell­schaf­ten, wie auch in der Ver­gan­gen­heit, vier Tage lang ein tol­les Pro­gramm für alle Schau­lu­sti­gen. Außer­dem sind alle Grup­pen und Ver­ei­ne aus der Regi­on wie­der herz­lich dazu ein­ge­la­den, sich am High­light des Wochen­en­des, dem Gau­di­wurm, zu betei­li­gen. Auf der Strecke von der Äuße­ren Bad­stra­ße über die Richard-Wag­ner-Stra­ße bis zum Markt­platz gibt es viel zu sehen und zu lachen. Die Umzugs­teil­neh­mer prä­sen­tie­ren Ihre auf­wän­dig geschmück­ten Faschings­wä­gen sowie Ihre krea­ti­ven, extra­va­gan­ten Kostü­me. Auch in die­sem Jahr wird es Bon­bons und Süßig­kei­ten „reg­nen“, was beson­ders die Kin­der, aber auch vie­le Erwach­se­ne freut. Wie die Ver­an­stal­ter der Bay­reuth Mar­ke­ting und Tou­ris­mus GmbH (BMTG) mit­tei­len, ist eine Anmel­dung zum Faschings­um­zug noch bis 13. Janu­ar mög­lich. Die­se erfolgt online unter https://​www​.bay​reuth​tou​ris​mus​.de/​f​a​s​c​h​i​n​g​s​u​m​z​ug/. Die BMTG freut sich auf zahl­rei­che Teil­nah­me an der bun­ten Parade.

Auch in die­sem Jahr möch­ten wir den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern wie­der eine breit gefä­cher­te Viel­falt an Geschäf­ten auf dem Bay­reu­ther Stadt­par­kett bie­ten. Schau­stel­ler und Markt­leu­te, die das Faschings­trei­ben mit Ihrem Stand berei­chern möch­ten, wer­den gebe­ten, sich eben­falls bis 13. Janu­ar bei der BMTG zu bewer­ben. Die dazu benö­tig­ten Unter­la­gen fin­den Sie auf unse­rer Inter­net­sei­te unter https://​www​.bay​reuth​tou​ris​mus​.de/​b​e​w​e​r​b​u​n​g​e​n​-​f​a​s​c​h​i​n​g​s​t​r​e​i​b​en/.

Wei­te­re Infos:

Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH

Marc Ermer, Tel. 0921/ 885–737

Vere­na Horn, Tel. 0921/ 885–741