Hal­te­stel­le Klo­ster­lang­heim Feu­er­wehr­haus wird ange­fah­ren – Neu­es Ange­bot ab Grund­schu­le Burg­kunst­adt – Ruf­bus­an­ge­bot wird ausgeweitet

Mit dem Fahr­plan­wech­sel zum 11. Dezem­ber 2022 kom­men wei­te­re Ver­bes­se­run­gen des ÖPNV-Ange­bo­tes im Land­kreis Lich­ten­fels zum Tra­gen. Bereits seit 2019 wer­den im Land­kreis die Bus­ver­bin­dun­gen suk­zes­si­ve erwei­tert und opti­miert. Zum 31. Juli 2023 ist dann der gesam­te Land­kreis in den VGN-Tarif ein­ge­bun­den, das bedeu­tet, dass die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus allen Land­kreis­or­ten dann die Mög­lich­keit haben, von zu Hau­se aus das Bus­li­ni­en­netz mit einer Fahr­kar­te zu nut­zen, etwa durch den inno­va­ti­ven eTa­rif egon. Details hier­zu unter www​.vgn​.de.

Bis der gan­ze Land­kreis ein­ge­bun­den ist, gibt es von Sei­ten der Nut­zer immer wie­der Ände­rungs­wün­sche und Anre­gun­gen zur Opti­mie­rung des Fahr­plan­an­ge­bo­tes. Nach Abstim­mung mit dem ver­ant­wort­li­chen Bus­un­ter­neh­men und dem VGN wer­den die­se umge­setzt. Allein zum Fahr­plan­wech­sel am 11. Dezem­ber 2022 waren es mehr als ein Dut­zend Vorschläge.

Hier die wich­tig­sten Ände­run­gen im Überblick:

Neu­er Ruf­bus­halt an der Hal­te­stel­le Klo­ster­lang­heim Feu­er­wehr­haus mit den Lini­en 1212,1213 und 1214;

Linie 1244: Neue Ruf­bus­fahrt an schul­frei­en Tagen am Mor­gen in Ebneth (7.30 Uhr), Hain­wei­her (7.27 Uhr) und Meu­sels­berg (7.27 Uhr) mit Ankunft um 07.40 Uhr am Bahn­hof Burgkunstadt;

Linie 1244: Anpas­sung der Ruf­bus­zei­ten am Sams­tag und Sonn­tag, um eine bes­se­re Ver­bin­dung zum Zug zu ermöglichen;

Linie 1244: Neu­er Halt am Nach­mit­tag an der Grund­schu­le Burg­kunst­adt um 15.18 Uhr und 16.03 Uhr mit Wei­ter­fahrt nach Meu­sels­berg, Hain­wei­her, Ebneth, Flur­holz und Eben;

Linie 1252: Bes­se­re Anschluss­ver­bin­dung am Nach­mit­tag vom Zug von Bam­berg kom­mend zur Linie 1252 ab Ebens­feld Bahn­hof mit Abfahrt um 16.15 Uhr;

Linie 1253: Neue Ruf­bus­fahrt an schul­frei­en Tagen am Mor­gen in Wie­sen (7.36 Uhr), Nedens­dorf (07.40 Uhr), Unners­dorf (07.42 Uhr) mit Ankunft am Bahn­hof Bad Staf­fel­stein um 07.46 Uhr;

Linie 1253: Neue Ruf­bus­fahrt an schul­frei­en Tagen am Mor­gen in Nedens­dorf (06.55 Uhr) mit Ankunft um 7.05 Uhr;

Linie 1232 und 1233: Anschluss­ver­bin­dung am Nach­mit­tag ab Weis­main Kirch­platz mit der Linie 1231 aus Burg­kunst­adt kom­mend in Rich­tung Seu­bers­dorf bzw. Wallersberg;

Ver­ein­zel­te Ruf­bus­an­pas­sun­gen auf den Lini­en 1212, 1252 und 1253, um eine bes­se­re Anschluss­ver­bin­dung zu den Zügen zu ermöglichen.

„Wir freu­en uns, wenn aktiv Ände­rungs­wün­sche von Fahr­gä­sten an uns her­an­ge­tra­gen wer­den, denn nur so kön­nen wir unser Ange­bot opti­mie­ren“, erläu­tert der Wirt­schafts­för­de­rer am Land­rats­amt Lich­ten­fels, Hel­mut Kurz. „Ins­ge­samt ist der ÖPNV ein „atmen­des System“, d.h., dass wir als Land­kreis ver­su­chen die Bus­fahr­zei­ten fle­xi­bel an die Nach­fra­ge anzu­pas­sen. Hier müs­sen alle Play­er zustim­men, dann gibt es auch die gewünsch­ten Ver­bes­se­run­gen“, so Kurz, der den ÖPNV auch als Unter­stüt­zung für die hei­mi­schen Unter­neh­men ver­stan­den wis­sen will.

Ver­bin­dungs­aus­künf­te über aktu­el­le Ankunfts- und Abfahrts­zei­ten gibt es unter www​.vgn​.de oder in der VGN Fahr­plan App.