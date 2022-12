44 Jah­re Nar­ren­kü­bel Göß­wein­stein – „Wir sind wie­der zurück“

von Tho­mas Weichert

Nar­ren fei­ern bekannt­lich kei­ne run­den, son­dern när­ri­sche Jubi­lä­en. Eigent­lich hät­te die Jubi­lä­ums­prunk­sit­zung 44 Jah­re Faschings­ge­sell­schaft Schwarz-Weiß Göß­wein­stein schon in der Hoch­pha­se der Faschings­zeit Anfang die­sen Jah­res statt­fin­den sol­len. Weil dies wegen Coro­na nicht mög­lich war, wur­de die­se Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung am Sams­tag­abend, 19. Novem­ber 2022, in der neu­en Dop­pel­turn­hal­le vor einem rie­si­gen und bis­her noch nie dage­we­se­nem Publi­kum nach­ge­holt. Es hat sich gelohnt so lan­ge zu war­ten, da die Hal­le im Früh­jahr noch nicht fer­tig war.

Die über 100 Akti­ven boten ihren Gästen ein in kei­ner Pha­se lang­wei­li­ges Pro­gramm bis nach 1 Uhr in der Früh. Wenn Nar­ren Jubi­lä­um fei­ern, dann rich­tig. „Der Nar­ren­kü­bel is back“, lau­te­te unter dem Mot­to „Es ist, wie es ist und es wird, was wir draus machen“, der Anfangs­song, der Gän­se­h­aut­fee­ling auf­kom­men ließ. Strah­len­de und glück­li­che Gesich­ter, vor allem bei den vie­len Gar­de­mäd­chen von den Wackel­zäh­nen bis zur Prin­zen­gar­de, die sich wahn­sin­nig freu­ten nach zwei Jah­ren staat­lich ver­ord­ne­ter Coro­na-Zwangs­pau­se wie­der auf­tre­ten zu kön­nen, trie­ben so man­chem Freu­den­trä­nen ins Gesicht.

Die Ersten, die in die toll geschmück­te Hal­le ein­zo­gen, waren Kin­der, als grü­ne, sta­che­li­ge Coro­na­vie­ren ver­klei­det. Dies rief Geheim­agent James Bond, gemimt von Prä­si­dent Ste­phan Dre­sel, und Western­held Doc Holi­day (Ehren­prä­si­dent Dr. Franz Macht) auf den Plan. Sie stürz­ten sich furcht­los in den Kampf, um die klei­nen Böse­wich­te zu besie­gen. Ihr Fazit am Schluss: Wir müs­sen mit ihnen leben und die beste Medi­zin, um die Abwehr­kräf­te zu stär­ken, ist Lachen.

Die frü­he­re Ulk­nu­del „Hel­ga hört nix“ ali­as Vize­prä­si­den­tin Nad­ja Urschlech­ter begei­ster­te anschlie­ßend mit ihrem Prinz­ge­mahl Patrick Mar­tin beim Prin­zen­tanz. Wie immer zum Brül­len komisch waren der Göß­wein­stei­ner Feu­er­wehr­kom­man­dant Mar­cel Zweck und der Trai­ner vom SV Göß­wein­stein Micha­el Steng­lein als Trat­sch­wei­ber Michae­la und Mar­ce­la und in wei­te­ren Num­mern als Hän­sel und Gre­tel, dem Love Coach und dem Wer­be­spot für den Zutzlerschnaps.

„Zwecki“ in der roten Stram­pel­ho­se war als Wall­fahrts­mu­se­ums­wär­ter auf Frau­en­su­che. Der frü­he­re Nar­ren­kü­bel­chef und Till von Göß­ma­staa, Tho­mas Wei­chert, blick­te in Reim­form auf 44 Jah­re Nar­ren­kü­bel zurück und hielt die Lau­da­tio auf Eugen Der­fuß, der als ein­zi­ges noch leben­des Grün­dungs­mit­glied mit der höch­sten Aus­zeich­nung des Nar­ren­kü­bels, der Ehren­na­del mit Bril­lan­ten, geehrt wur­de. Klas­se waren die Tän­ze von den Klein­sten der Wackel­zahn­gar­de über die Junio­ren bis hin zur Prin­zen­gar­de und als tän­ze­ri­scher Höhe­punkt ganz am Schluss die neue Nar­ren­kü­bel-Tanz­grup­pe Dan­e­ci­na El Gar­do, die eine Art India­ner­tanz zeig­te. Akro­ba­ti­sche Spit­zen­klas­se boten die bei­den Tanz­ma­rie­chen Eva Neu­ner und Dia­na Lehmann.

Ohne etwas Kom­mu­nal­po­li­tik geht es bei den Göß­wein­stei­ner Nar­ren nicht. Zum The­ma Rat­haus war es den Nar­ren sogar gelun­gen den WDR-Mode­ra­tor Frank Plas­berg mit sei­ner Sen­dung „Hart aber fair“ nach Göß­wein­stein zu holen. Plas­berg gemimt von Domi­nik Lang dis­ku­tier­te mit sei­nen Gästen, den Markt­ge­mein­de­rä­ten Georg Lang, Danie­la Drum­mer und Diet­mar Wink­ler, Bür­ger­mei­ster Hanngörg Zim­mer­mann, der Wolfs Marie, bes­ser bekannt als Steng­leins Oma und Fer­di­nand Hasel­mei­er von der IG Zukunft Rat­haus Göß­wein­stein, zum The­ma Bür­ger- gegen Rats­be­geh­ren zum Umzug des Rat­hau­ses ins Pfarr­haus. Zim­mer­mann (Dre­sel) war als Cha­mä­le­on anwe­send, der die Par­tei schnel­ler wech­selt als die Feu­er­wehr­jacke, Wink­ler, gespielt von Mar­cel Zweck, wuss­te von nichts. Der Lang Schorsch (Franz Macht) war sowohl dafür als auch dage­gen, der „Herr Hasel­nuss“ (Felix Schä­fer) braucht über­haupt kein Rat­haus mehr, weil er ja dort nicht mehr arbei­tet und die Drum­mer (Ste­fa­nie Wie­gärt­ner) braucht als Leh­re­rin den Pfarr­gar­ten als Oase der Ruhe. Alles wird teu­rer, sogar die But­ter, resü­mier­te die Steng­leins Oma (Micha­el Steng­lein) und am Schluss war die „Hasel­maus“ vor einem Ner­ven­zu­sam­men­bruch. Der Lang Schorsch hin­ge­gen „total entspannt“.

Andre­as Schmidt aus Peg­nitz, der mit sei­nem Benz gekom­men war, nahm Bay­erns Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber, Land­rat Her­mann Ulm und Bür­ger­mei­ster Hanngörg Zim­mer­mann als Leh­rer auf die Schip­pe, als er von Epi­so­den aus ihrer Schul­zeit berich­te­te und letzt­end­lich beim Küh­e­mel­ken sei­ne Hose ver­lor und der gro­ße Zau­be­rer Babe­li­no (Hans-Peter Wolf) ver­teil­te nicht nur Rosen, son­dern konn­te mit der Kraft sei­ner Gedan­ken einen Tre­tei­mer öffnen.

Der Fosanochts­ver­ein All­a­mo­sche Effeltrich hat­te als Geburts­tags­ge­schenk sein Ein­horn-Lied mit­ge­bracht und sorg­te damit für Mega-Stim­mung. Wei­te­re Geburts­tags­gra­tu­lan­ten waren der Neun­kirch­ner Kar­ne­vals­ver­ein, die Herolds­ba­cher Nar­ren, der Eber­mann­städ­ter Elfer­rat, die Nürn­ber­ger Luft­flot­te, die Hei­li­gen­städ­ter Stadt­schnecken und das Faschings­ko­mi­tee Küh­len­fels-Wai­dach, Ber­nie Bau­ern­sch­mitt sang am Schluss die Narrenkübel-Hymne.