Am Sams­tag, 10. Dezem­ber, fin­det in Bay­reuth eine Weih­nachts­fahrt mit Trak­to­ren statt. Der Umzug star­tet um etwa 17.15 Uhr an der Ther­men­al­lee und fährt über die Ere­mi­ten­hof­stra­ße, Königs­al­lee, Fried­rich-Ebert-Stra­ße und Äuße­re Bad­stra­ße zum Volks­fest­platz. Wäh­rend des Umzu­ges wer­den alle auf die Umzugs­strecke ein­mün­den­den Stra­ßen durch die Poli­zei für den öffent­li­chen Ver­kehr gesperrt. Mit Behin­de­run­gen unter ande­rem in der Kem­nather Stra­ße, Wie­land-Wag­ner-Stra­ße, Königs­al­lee, Fried­rich-Ebert-Stra­ße und von Seul­bitz kom­mend ist zu rech­nen. Auch im Lini­en­ver­kehr kann es auf den Lini­en 303 (Seul­bitz), 302 (St. Johan­nis) und nach Aichig zu Ver­spä­tun­gen oder Aus­fäl­len kom­men. Even­tu­ell sind auch Anschluss­tou­ren betrof­fen. Das Stra­ßen­ver­kehrs­amt bit­tet dar­um, dass sich im Bereich des Auf­stel­lungs­or­tes an der Ther­men­al­lee kei­ne Besu­cher bezie­hungs­wei­se Schau­lu­sti­ge auf­hal­ten. Ent­lang der Strecke bestehen auf den Geh­we­gen aus­rei­chend Mög­lich­kei­ten, die Lich­ter­fahrt der Trak­to­ren zu ver­fol­gen. Auf dem Volks­fest­platz wer­den im Anschluss an die Fahrt alle Trak­to­ren ausgestellt.