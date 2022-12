Am Sams­tag, 10. Dezem­ber 2022, sind ab 16 Uhr fest­li­che Klän­ge in der Erlö­ser­kir­che zu hören.

„Ham­ba­ni kah­le“ – ein Lied der Zulu aus Süd­afri­ka, wel­ches man mit „Gehen wir in Frie­den“ über­set­zen kann, spie­gelt den Wunsch vie­ler Men­schen in der heu­ti­gen Zeit wie­der. Unter die­sem Mot­to lädt die Städ­ti­sche Musik­schu­le zur Ein­stim­mung auf die Weih­nachts­zeit am Sams­tag, 10. Dezem­ber 2022, um 16 Uhr zum tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­kon­zert in die Erlö­ser­kir­che ein. Mit der dor­ti­gen evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de und deren Deka­nats­kan­to­rin Mar­ké­ta Schley Reindlo­vá ver­bin­det die Musik­schu­le eine lang­jäh­ri­ge Zusammenarbeit.

Vie­le jun­ge Sän­ge­rin­nen und Sän­ger der Chor­klas­sen aus Kuni­gun­den­schu­le, Mar­tin­schu­le, Luit­pold­schu­le und der Grund­schu­le Gaustadt freu­en sich auf ihren Auf­tritt. Eben­falls vie­le jün­ge­re Kin­der fin­den in unse­ren Suzu­ki-Spiel­krei­sen (Vio­li­ne, Vio­la, Cel­lo und Quer­flö­te) zusam­men und wer­den drei bekann­te Weih­nachts­lie­der vortragen.

Soli­sti­sche Bei­trä­ge mit Beglei­tung wer­den von Wald­horn und Marim­ba­phon sowie Gesang zu hören sein. Mit dem Kon­zert a‑moll RV 108 von Anto­nio Vival­di stellt sich die Block­flö­te als wei­te­res Solo­in­stru­ment beglei­tet vom Jun­gen Streich­or­che­ster Bam­berg vor. Dane­ben run­den ver­schie­de­ne Instru­men­tal­ensem­bles wie Bratschen‑, Saxo­phon- oder etwa Cel­lo­en­sem­ble das Pro­gramm ab.

Der Ein­tritt ist frei! Über Spen­den am Ende des Kon­zer­tes zur Unter­stüt­zung der musik­päd­ago­gi­schen Arbeit der Musik­schu­le wird gebe­ten. Auf zahl­rei­ches Erschei­nen in einer fami­liä­ren Atmo­sphä­re freu­en sich alle betei­lig­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie deren Lehrkräfte!