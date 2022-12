Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall

Ahorn. Am 06.12.22, gegen 10.50 h, wur­de ein Ver­kehrs­un­fall in Ahorn gemel­det. Ein 85jähriger fuhr mit sei­nem VW in Ahorn mit augen­schein­lich hoher Geschwin­dig­keit in Rich­tung Tam­bach, wobei er mit einem Seat zusam­men­stieß. Erst ca. 100 m wei­ter kam dann der Golf zum ste­hen. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Scha­den von ins­ge­samt ca. 15000.-€. Der Mann kam vor­sorg­lich zur Unter­su­chung in Kran­ken­haus. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt werden.

Van­da­len in öffent­li­cher Toilette

COBURG. Durch die CEB wur­de am Mon­tag fest­ge­stellt, dass die öffent­li­chen Toi­let­ten am Gemü­se­markt beschä­digt wur­den. Neben Hand­trock­ner und Sei­fen­spen­der wur­den auch die Wasch­becken sowie wei­te­res Mobi­li­ar beschä­digt. Es ent­stand ein Scha­den von mind. 1000.-€. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Coburg entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mobi­le Sau­na angegangen

Wil­helmsthal – Das Fen­ster einer mobi­len Sau­na wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter im Tat­zeit­raum vom 01.12.2022 auf den 02.12.2022 beschä­digt. Die Sau­na stand im Bereich der Haupt­stra­ße in Hes­sel­bach auf einem pri­va­ten Grund­stück. Dem Sau­na­be­sit­zer ist ein Scha­den in Höhe von ca. 400 Euro ent­stan­den. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.

Anhän­ger war nicht verkehrssicher

Kro­nach – Durch einen Mit­tei­ler wur­de die Poli­zei am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 14.00 Uhr davon in Kennt­nis gesetzt, dass sich im Bereich der Blu­mau, ein PKW-Fah­rer mit Anhän­ger auf­hal­ten soll, bei wel­chem die Ladungs­si­che­rung und der Anhän­ger selbst nicht in Ord­nung sein sol­len. Bei der anschlie­ßen­den Poli­zei­kon­trol­le bestä­tig­te sich die­se Mit­tei­lung. Am Anhän­ger wur­de an der Ach­se ein gra­vie­ren­der Man­gel fest­ge­stellt, wel­cher eine Wei­ter­fahrt unmög­lich mach­te. Des Wei­te­ren wur­de ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Fuß­gän­ger angefahren

Kro­nach – Der Fah­rer eines Klein­trans­por­ters befuhr am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 09.30 Uhr die Pfähl­an­ger­stra­ße in Kro­nach. Bei einem dor­ti­gen Fuß­gän­ger­über­weg über­sah die­ser einen Fuß­gän­ger, wel­cher die Fahr­bahn que­ren woll­te und erfass­te den Fuß­gän­ger. Die­ser wur­de glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Am Trans­por­ter ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro.