1.Damen: Wahn­sin­ni­ge Neu­ner­flut bringt ver­dien­ten Sieg

Mit einem unge­fähr­de­ten 7:1 Sieg über Mit­auf­stei­ger Schretz­heim festi­gen die SKC Damen ihre Heim­stär­ke und sichern sich zur Win­ter­pau­se einen uner­war­te­ten und star­ken 4. Tabel­len­platz mit 10:8 Punkten.

Voll kon­zen­triert und hoch moti­viert, konn­ten sowohl Cori­na Bese und Manue­la Haß­fur­ther, mit jeweils zwei bzw. drei 9ern star­ten und bescher­ten den Eggols­hei­me­rin­nen einen Auf­takt nach Maß. So erspiel­te sich Manu, mit dem Tages­be­st­ergeb­nis von bären­star­ken 620 Holz und Cori­na, mit ihren tol­len 614 Holz, die ersten bei­den Mann­schafts­punk­te, neue Best­lei­stun­gen und fan­ta­sti­sche 176 Über­holz für die Rot Schwarzen.

Im zwei­ten Durch­gang konn­te Andrea Ber­ger mit star­ken 589 Holz eben­falls ihren Punkt holen. Ihre Mit­spie­le­rin Jas­min Hahn, die lei­der kör­per­lich ange­schla­gen war, muss­te bei 550 Holz den Mann­schafts­punkt abge­ben, ver­lor aber nicht all zu viel Holz.

Im letz­ten Durch­gang gin­gen Mela­nie Schwarz­mann und Romy Jop­pert auf die Bah­nen. Bei­de beka­men ordent­lich Gegen­wehr ihre Geg­ne­rin­nen zu spü­ren, mach­ten aber am Ende den 7:1 Sieg der SKC Damen per­fekt. Mel­li mit star­ken 577 Zäh­lern und Romy durch ihre her­vor­ra­gen­den 619 Zäh­ler kata­pul­tier­ten den neu­en Mann­schafts­re­kord der 1. Damen auf unglaub­li­che 3569 Zähler.

2.Damen: Zu vie­le Feh­ler bei der 2. Damen

Das letz­te Spiel der Hin­run­de gegen den TSV Lahm ende­te für die 2. Damen des SKC 67 Eggols­heim mit einer Nie­der­la­ge von 5:3 und 3016:3090 Holz. Im Start spiel­ten Ortrud Will und Seli­na Par­ze­fall für die SKCler. Ortrud Will fand nicht ins Spiel und muss­te ihren Punkt mit 464:512 an ihre Geg­ne­rin abge­ben. Seli­na Par­ze­fall kämpf­te sich durch und ent­schied mit ihrem letz­ten Durch­gang den Punkt und 512:485 Holz für sich.

Das Mit­tel­paar um Sili­via Bess­ler und The­re­sa Schlund star­te­ten mit 21 Holz Rück­stand in die Par­tie. Auch Sil­via Bess­ler schaff­te es lei­der nicht an ver­gan­ge­ne Lei­stun­gen anzu­knüp­fen und gab mit 470:527 Holz ihren Punkt ab. Das zwei­te Duell zeich­ne­te sich durch gro­ße Span­nung und wech­seln­der Füh­rung aus. Jedoch zün­de­te die Geg­ne­rin von The­re­sa Schlund im vier­ten und letz­ten Durch­gang den Tur­bo und ent­schied mit Bahn­re­kort (177 Holz) das Duell für sich (513:571).

Hel­ga Frie­de und Anna Rittha­ler bil­de­ten das rou­ti­nier­te Schluss­paar. Sowohl Hel­ga Frie­de (512 Holz) als auch Anna Ritt­ah­ler (545 Holz) konn­ten ihren Mann­schafts­punkt für sich ent­schei­den, jedoch den erheb­li­chen Rück­stand von 136 Holz nicht aufholen.

1.Herren: Herbst­mei­ster der Lan­des­li­ga Nord

Die 1. Män­ner des SKC´67 Eggols­heim gewin­nen mit 5:3 (3300:3195) bei der SpG SKK Wern­tal und „über­win­tern“ mit 14:4‑Punkten auf dem 1. Tabellenplatz.

Gleich zu Spiel­be­ginn zeig­te SKC-Kapi­tän Kai Post­ler mit 607:556 sei­ne Klas­se und erreich­te das schluss­end­li­che Tages­be­st­ergeb­nis. Dies war auch nötig, da Robin Straß­ber­ger mit 544:562 unter­lag. Das Team atte­stier­te dem Neu­zu­gang den­noch ein bes­se­res Spiel als zuletzt. Der SKC lag auf den Bah­nen in Geld­ers­heim mit 33 Holz in Front.

Auch Mar­kus Haus­ner prä­sen­tiert sich form­ver­bes­sert. Dank der besten Bahn des Tages (171) hob er sein Ergeb­nis auf star­ke 578:477 und ergat­ter­te somit ein gro­ßes wich­ti­ges Pol­ster zur Spiel­mit­te. Sein Mit­spie­ler Mar­co Edel­mann konn­te im letz­ten Satz eben­falls noch ein­mal anzie­hen, ver­lor jedoch mit 531:545. Der Vor­sprung wuchs auf deut­li­che 120 Holz.

Span­nend wur­de es den­noch, da Andre­as Graf und Chri­sto­pher Schlund ihre ersten Sät­ze ver­lo­ren und somit für den abwe­sen­den Trai­ner Micha­el Par­ze­fall sowie allen Fans kurz­zei­tig ein 4:4 im Live­ticker auf­leuch­te­te. Graf kam nicht wirk­lich ins Spiel, Young­ster Enri­co Lache blieb den­noch bis zuletzt die Reser­vi­sten- und Anfeu­er­rol­le. Mit 501:534 muss­te Graf klein bei­geben. Mit 539:521 hol­te sich Schlund aller­dings den so wich­ti­gen Punkt zum Sieg, was für ordent­lich Stim­mung im SKC-Lager sorgte.

„Das war ein gutes Spiel von uns auch wenn sich der ein oder ande­re schwertat“, so Post­ler und Schlund fügt hin­zu, dass „es dann egal ist, ob man top ist. Haupt­sa­che ist, dass man dann gewinnt“.

2.Herren: SKC ‚67 Eggols­heim 2 – Ere­mi­ten­hof Bay­reuth 3181:3167

Wich­ti­ger Sieg zur Posi­tio­nie­rung im Mit­tel­feld. Glück­li­ches Ende im Spiel der 2. Her­ren­mann­schaft im Kampf auf einen Mittelfeldplatz.

Schon die ersten bei­den Paa­run­gen lie­ßen auf einen span­nen­den Ver­lauf schlie­ßen. Wäh­rend Chri­sti­an Will mit her­vor­ra­gen­den 569 Holz und dem Gewinn des Mann­schafts­punk­tes über­zeu­gen konn­te, lief es bei Mar­cel Schmitt an die­sem Tag über­haupt nicht so gut. Mit nur 490 Holz hat­te er gegen die 575 Holz (Tages­best­lei­stung) sei­nes Kon­tra­hen­ten das Nachsehen.

Ähn­lich der Ver­lauf der Mit­tel­paa­run­gen. Georg Will erke­gel­te sehr gute 552 Holz zu 508 Holz, aber Wil­helm Schumm

bewies nur in den bei­den letz­ten Durch­gän­gen sein Kön­nen und blieb bei 503 Holz zu 564 Holz des Geg­ners hängen.

Spiel­stand nun 2:2 MP und 24 Über­holz der Bayreuther.

Alles kam jetzt auf die Schluß­keg­ler der Eggols­hei­mer an, denn nach den ersten bei­den Durch­gän­gen stand es hier 1:1 und 2:0 in den Satz­punk­ten. Nach­dem Robert Busch mit dem 3. Durch­gang sei­nen MP sicher­te muss­te Peter Hasch­ke nach sei­nem Satz­ver­lust noch zit­tern. Am Ende jedoch gelang ihm mit einem erlö­sen­den Neu­ner im Räu­men der Sieg über sei­nen Geg­ner und auch der Gesamtsieg.

Busch über­zeug­te mit aus­ge­zeich­ne­ten 555 Holz und Hasch­ke mit guten 512 Holz. So konn­te mit 6:2 MP und 14 Holz mehr auf der Haben­sei­te gewon­nen werden.

„Wie­der ein wich­ti­ger Sieg, um sich in die­ser Liga zu eta­blie­ren.“ So Mann­schafts­mit­glied und Urge­stein des SKCs Peter Haschke.