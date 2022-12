„STS – 40 Jah­re Welt­hits“- Sams­tag, 7. Janu­ar 2023 mit „Auf A Wort“

Gehen Sie mit auf eine Zeit­rei­se durch das viel­fäl­ti­ge Reper­toire der stei­ri­schen Kult-Band STS. mit der Band „Auf A Wort“. Wer kennt sie nicht, the grea­test Hits aus über 40 Jah­ren STS Band­ge­schich­te: Für­sten­feld – Gross­va­ter ‑Über­do­sis G’fühl – Irgend­wann bleib i dann furt – Da kummt die Sunn – Wun­der mei­ner Selig­keit – Zehn Minu­ten still – Mach die Augen zu – I hab Di leben g´sehn – Kalt und käl­ter – Immer wei­ter fort – Zeig mir Dein‘ Him­mel – Gö, du bleibst heut Nacht bei mir – usw. Da ist mit dem STS-typi­schen, authen­ti­schen, drei­stim­mi­gen Gesang der Band „Auf A Wort“ Träu­men, Schwel­gen und Schun­keln angesagt.

Ende 2008 wur­de die STS-Cover­band „Auf A Wort“ von Chris Huber, Peter Schu­ster sowie Mathi­as „Hias“ Rasch (Aku­stik-Gitar­ren, Gesang) gegrün­det. Anfang 2009 wur­de die Band noch durch Mar­tin Zun­ham­mer (Piano/​Akkordeon/​Trompete), Bern­hard Schmied (E‑Bass) sowie Robert Ertl (Schlag­zeug, Per­cus­sion) ergänzt. 70 STS Songs hat die Band aus dem Chiem­gau im Pro­gramm und hat in über 220 Kon­zer­ten einen Erfolg nach den ande­ren ein­ge­fah­ren. Für Abwechs­lung und Kurz­wei­le auf hohem musi­ka­li­schen Niveau sor­gen dabei die ver­schie­de­nen musi­ka­li­schen Inter­pre­ta­tio­nen der Band – mal „unplug­ged“ nur mit Aku­stik-Gitar­ren, oder zusätz­lich mit Kla­vier oder aber mit kom­plet­ter Band. Zu den Höhe­punk­ten ihrer 15-jäh­ri­ge Erfolgs­ge­schich­te gehör­te der Kon­zert­auf­tritt der Band 2016 im legen­dä­ren Cir­cus-Kro­ne-Bau in München.

„Brettl-Spit­zen“ live in Speichersdorf

Am Frei­tag, 17. März, sind die BR „Brettl-Spit­zen“ live in Spei­chers­dorf. Die aus dem Fern­se­hen bekann­te Volks­sän­ger­re­vue wird mit Sati­re und Kaba­rett für einen Hoch­ge­nuss aus Musik und Humor, Tra­di­ti­on und Gemüt­lich­keit sor­gen. Die groß­ar­ti­gen „Brettl-Spitzen“-Familienmitglieder, der Ober­pfäl­zer Jür­gen Kir­ner, Johan­na Bit­ten­bin­der, Con­ny und die Sonn­tags­fah­rer, Mar­tin Frank und Bar­ba­ra Preis wer­den es rich­tig kra­chen las­sen. Lustig, frech und poin­tiert wer­den die Künst­ler den Bogen vom Schla­ger über den Volks­ge­sang bis zum Gstanzl schla­gen. Feh­len wird es auch nicht an poli­ti­schen Seitenhieben.

Die „Brettl-Spit­zen“ sind das der­zeit ein­schalt­quo­ten­stärk­ste Volks­mu­sik-For­mat des Baye­ri­schen Fern­se­hens. Sie spie­geln ein aktu­el­les, musi­ka­li­sches, wie auch gesel­li­ges Lebens­ge­fühl im Frei­staat wider, das längst ver­ges­sen schien. Als Volks­sän­ger zei­gen sie die­ses Gefühl in allen Facet­ten. Die Stars und New­co­mer aus dem Baye­ri­schen Fern­se­hen sind tra­di­ti­ons­reich und hei­mat­ver­bun­den, jung, unver­braucht und über­aus sym­pa­thisch, mit immer wie­der neu­en Aspek­ten, live und exklu­siv in Spei­chers­dorf. Das wird auch in ihrer Musik mehr als deut­lich. Das Brauch­tum des Volks­sin­gens erfreut sich wie­der größ­ter Beliebt­heit und die „Brettl-Spit­zen“ zei­gen, wel­che Facet­ten es zu bie­ten hat. Prä­sen­tiert und mode­riert wird der bun­te Abend von TV-Mode­ra­tor Jür­gen Kir­ner. Das Musik­ka­ba­rett trifft den Nerv der Volksmusikfreunde.

Beginn jeweils 19:30 Uhr. Ein­lass jeweils 18:30 Uhr. Vor­ver­kauf: Spar­kas­se und Schreib­wa­ren Neu­ner Spei­chers­dorf, Thea­ter­kas­se Bay­reuth, Bücher­la­den Kem­nath, Rei­se­bü­ro Märkl Kem­nath, sowie in den Online- Ticket-Por­ta­len NT-Ticket, okticket, even­tim, reser­vix, prin­ty­our­ticket und allen ande­ren bekann­ten VVK-Stel­len. Die Sport­are­na ist barrierefrei!

Vor­ankün­di­gung:

Frei­tag, 05.01.2024, Neu­jahrs­be­ne­fiz­kon­zert mit „Gol­den Glit­ter & Mar­kus Engelstädter“