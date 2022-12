Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten gehen in die letz­te Runde

Auch in die­ser Woche sind wei­te­re Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten im neu­en Kreis­ver­kehr in der Blaich sowie in der Hofer Stra­ße vor­ge­se­hen, die mit Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen ver­bun­den sind.

Am Diens­tag, 06.12.2022 fin­den die Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten in der Hofer Stra­ße zwi­schen Kreis­ver­kehr und Post­lo­gi­stik­zen­trum statt. Die Arbei­ten wer­den unter halb­sei­ti­ger Sper­rung der Stra­ße durch­ge­führt. Hier muss durch den Bau­stel­len­ver­kehr beim Ein­bau der Trag- und Bin­der­schicht mit Behin­de­rung im Ver­kehr gerech­net wer­den. Wei­te­re Sper­run­gen wäh­rend die­ser Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten sind aktu­ell nicht vorgesehen.

Am Don­ners­tag, 08.12.2022 wer­den im Kreis­ver­kehr in der noch nicht befe­stig­ten Flä­che die Trag- und Bin­der­schicht ein­ge­baut. Dafür muss die Hälf­te des Kreis­ver­kehrs für den Ver­kehr voll gesperrt wer­den. Dies hat zur Fol­ge, dass der stadt­ein­wärts fah­ren­de Ver­kehr aus der Hofer Stra­ße den Kreis­ver­kehr im Gegen­ver­kehr ent­ge­gen der eigent­li­chen Fahrt­rich­tung befah­ren muss, also gegen den Uhr­zei­ger­sinn. Die Zufahr­ten zur Hofer Stra­ße stadt­ein­wärts, Blai­cher Stra­ße, Albert-Schweit­zer-Stra­ße und der Stra­ße Unter­pur­bach sind wäh­rend der Arbei­ten jedoch dau­er­haft gewähr­lei­stet. Das Kli­ni­kum Kulm­bach ist wäh­rend der gesam­ten Arbei­ten immer erreichbar.

Die Stadt Kulm­bach bit­tet auf­grund der beson­de­ren Ver­kehrs­si­tua­ti­on alle Ver­kehrs­teil­neh­mer um erhöh­te Vor­sicht und beson­de­re Auf­merk­sam­keit im Bau­stel­len­be­reich. Wer nicht auf die Benut­zung der o.g. Stra­ßen ange­wie­sen ist, soll­te den Bau­be­reich an die­sen Tagen groß­zü­gig umfahren.

In der Woche vom 12.12. – 16.12.2022 wer­den dann noch die feh­len­den Deck­schich­ten im Kreis­ver­kehr sowie in der Hofer Stra­ße stadt­aus­wärts ein­ge­bracht. Mit Voll­sper­run­gen muss dann aber nicht mehr gerech­net werden.

Damit sind die Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten in der Hofer Stra­ße sowie im Umfeld des Kreis­ver­kehrs kom­plett abge­schlos­sen und alle Stra­ßen wie­der unein­ge­schränkt befahrbar.

Die Stadt Kulm­bach bit­tet die Bevöl­ke­rung und die Anwoh­ner für die unaus­weich­li­chen Behin­de­run­gen um Verständnis.